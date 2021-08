A Cámara Lenta: Most – Must

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Si tuviese que aconsejar sobre las rondas que llevamos del WorldSBK, sin duda la de Most sería uno de esos “Must”.

Un circuito con una longitud de cuatro mil y pico de metros, casi como Jerez, tremendamente retorcido y que ha dado mucho juego en las diferentes categorías. Hemos visto ganar a Toprak, a Redding y no hemos visto ganar a Rea, que celebraba, diría que cariacontecido, el podio número 200; un nuevo dato que sumar a su tremendo palmarés. La prensa desarrolla un tema recurrente alrededor de Rea, que por experiencia ha de gestionar bien y creo que lo hace, pero está tan manido, tan “pesao”, que los aficionados pierden la posibilidad de leer y contrastar información de una ronda como esta.

Toprak Razgatlioglu, agresivo y mucho más “en su sitio”, se ha convertido en la gran amenaza y solo está a 3 puntos de Rea, pero es que Redding está a 50. Quedan 7 rondas, 21 carreras, muchos neumáticos que quemar todavía. Habría que ver qué sucedería si los ingredientes añadidos este año no estuviesen, es decir, moto nueva, restricciones de rpm y sobre todo, neumáticos nuevos. Estos están siendo el factor determinante, en mi opinión, para la inmediata mejora en la competitividad de Yamaha y Ducati, siendo esta última la que, además, está llevando el reglamento al filo de lo permitido, si es que no se están haciendo “oídos sordos”…

Los Pirelli SC0 y SCX han recibido una versión denominada “Development” que han dado aire a las dos marcas y a sus pilotos. El caso más llamativo es el de los SCX, neumático concebido para la Superpole y que con esta nueva versión es capaz de aguantar no solo la Superpole Race sino que también las carreras largas, dependiendo del circuito y las condiciones que se den. Ahora mismo, los problemas de tracción los ha estado sufriendo Jonathan Rea, todo lo contrario que Toprak y Redding, que salen disparados de las curvas a sabiendas que el neumático va a aguantar. Solo hay que ver cuánto y cómo se movía la ZX10R a la salida de las curvas, teniendo que arriesgar en la entrada y frenada con el consiguiente riesgo. A Kawasaki este año las cosas no se las han puesto fáciles, restricciones en las rpm, más que a nadie y una pretemporada que de poco ha servido (especialmente las relaciones de cambio), con decisiones por parte de la organización aceptando o no evoluciones de los distintos fabricantes.

Las carreras que hemos visto en Most han sido muy, muy interesantes, peleas limpias, emocionantes y el resultado de esta ronda ha dejado la clasificación como la exponía anteriormente. Lo único que me ha chirriado y mucho es una cuestión que debería estar más que salvada: un circuito sin pista auxiliar no debería albergar carreras.

Recuperando todo lo bueno que ha tenido el Must de Most, destaco la evolución imparable de Manu González. Piloto más joven en conseguir una pole position en el WorldSSP, tercero más joven en subir al podio, Manu sigue cosechando actuaciones buenísimas que sin duda lo ponen en el punto de mira de mucha gente. Especialmente la primera carrera podría haber sido la de su primera victoria, pero una bandera roja, precisamente por no haber pista auxiliar, fastidió el plan del madrileño. En cualquier caso, nos alegramos enormemente de sus éxitos que sentimos muy cercanos en MRN.

Y permítanme hacer una mención a Adrián Huertas. En otro campeonato, alguien hizo algo parecido a lo que ha hecho Adrián este fin de semana. Remontar desde la posición 38 hasta la sexta plaza, en una categoría como el WorldSSP300, está al alcance de muy pocos.

Como ven, la ronda de Most ha sido un Must en toda regla. Ya sé, viste MotoGP. A mí me queda por ver aún precisamente esa categoría, MotoGP, así que no me adelantéis que ha ganado Jorge Martín.

