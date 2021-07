Donington: nuevas variantes

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Este fin de semana tuvimos la ronda británica del WorldSBK. Hasta aquí nada nuevo, salvo la ausencia de las categorías del WorldSSP y WorldSSP300. Toda la atención se la llevaba la categoría reina, con un buen número de pilotos locales con ganas de tener su cuota de protagonismo en casa. Pero los guiones escritos a veces no se cumplen y esta vez fue un turco el encargado de reescribirlo.

Que Jonathan Rea es un fiera lo sabemos todos, pero lo que estaba por ver es a quién le tocaba este año hacer el papel de principal rival. Toprak Razgatlioglu es el que se posiciona en ese papel que se intenta asignar cada año y a lo visto en Misano hay que añadir las dos nuevas victorias en Donington que lo ponen al frente de la general. No se me escapa que la aparición de los nuevos neumáticos tienen gran parte de culpa en esta situación. Los antiguos SCX ahora tienen una versión SCX Development, es más, esa evolución también se encuentra en la gama de los SC0. El caso es que los neumáticos más blandos, a priori concebidos para la Superpole y nada más, están dando muy buen resultado en carrera, aguantando dignamente una carrera larga. Toprak es un piloto que castiga especialmente el neumático trasero y encontrar una variante de las gomas más blandas que aguantan bien (entiéndase el adjetivo “bien”) todas las vueltas de una carrera larga ha sido una bendición para el turco.

De todas maneras, esta solución que beneficia también a la otra fábrica que quiere el título, Ducati, no está siendo aprovechada por los equipos/pilotos de la marca italiana. Los resultados de los “ducatis” en Donington han sido decepcionantes. Vale que las condiciones de pista han sido complicadas, pero lo han sido para todos y ninguno ha sabido dar con la tecla para poder optar a nada. Un doblete para Kawa, otro para Yamaha, un tercero para BMW, que además ha estado más entonada de lo habitual, mientras que Ducati ha estado en el mejor de los casos “más perdía que el barco del arroz”. Los casi 70 puntos que Redding tendría que recuperar a Rea y Toprak, a mi entender, son insalvables. Pretender que dos pilotazos como el británico y el turco pinchen en tándem, sistemáticamente, hasta poder recuperar esa diferencia insalvable es, lo diré, imposible.

Ver una Panigale es como una pizza con piña. La V4 vista de frente tiene toda la similitud con la ofrecida en serie, pero no te vayas al perfil. Las reglas del WorldSBK dicen claramente que no se puede modificar la moto si esas modificaciones conllevan un cambio en su silueta. ¿Os habéis fijado en el subchasis de la V4? Si alguien me dice que guarda semejanzas con la moto de serie, una de dos, o me están tomando el pelo o la presbicia me está atizando más fuerte de lo que pensaba.

El caso es que pese a las incorporaciones de nuevos neumáticos, las lecturas en diagonal del reglamento y los muñecos budú que puedan haber en el paddock, Rea sigue con su equipo siendo el piloto más consistente y de no haber tenido la caída en el bache por el que todos pasaron mil y una veces de la misma manera, seguiría líder pese a las dos victorias de Toprak. Tenemos lucha, sí, pero ya es de dos.

