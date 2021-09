Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Podríais pensar que la cámara de esta semana iría sobre el fatídico accidente en el Circuito de Jerez. Efectivamente, tengo mi opinión, pero la ventaja que da escribir en cámara lenta es que habitualmente deja ver las cosas con cierta perspectiva. Los “creo, opino, digo, pienso”, se han sucedido en redes como el magma sale de un volcán, a una velocidad de infarto y llegando lejos, muy lejos, tanto más cuanto más explosivos son esos “creo, opino, digo, pienso”. Por mi parte, no he dicho nada, no habréis leído nada; demasiado ruido.

A partir de aquí dejo el tema, por respeto a la memoria del piloto y a la familia. Si alguien quiere hablar, si alguien quiere decir algo, que sean ellos, es su derecho, tanto como si quieren callar.

En otro orden de cosas y en términos más generales, a aquellos que ponen el punto de mira en el motociclismo solo cuando suceden estas cosas, váyanse a la mierda.

Finalmente, la ronda española del WorldSBK se celebró. ¿La hubiese suspendido?; sí. De lo visto en Jerez saco dos conclusiones que se resumen en una: Aegerter y Toprak son los más fuertes. Hoy empiezo por Dominique, por representar algo que quizás me de pie a algún material que próximamente podría ver la luz en MRN, ya sabéis aquello de dejar el pabellón alto, o al menos, lo mejor que uno pueda. Bien es cierto que os podéis informar en otras páginas y en otros perfiles, pero este espacio, mal que pese a alguno, es el mío y si estás leyendo es que en algún momento pensaste que te merecía la pena; gracias.

Dominique es de esos pilotos que algunos en MRN echamos de menos, el piloto especialista. Un piloto “viejo”, con experiencia en 125 y sobre todo en categorías “intermedias” (cómo odio ese concepto que, ojo, yo también repito, pero lo odio), Moto2, MotoE y ahora en el WorldSSP. Este año, junto a Ten Kate, están haciendo una temporada excepcional y quizás, digo quizás, ha llegado el momento, el de ambos. El de Ten Kate por reivindicarse como grandísimo equipo que siempre ha sido y que se tomó unas “vacaciones” y el de Dominique por llegar ese momento en el que, quizás, solo quizás, puede competir con el bagaje que necesitan algunos pilotos que no son tan talentosos, pero que son muy trabajadores. No todos los pilotos son fueras de serie ni su carrera discurre de la mejor manera, pero este, sin duda, es su momento. La manera de ganar en Jerez ha sido incontestable, primero desde el inicio de carrera hasta que bajó la bandera. Competidores rápidos no le faltan, entre ellos el de nuestro amigo Manu González, pero la lista es muy larga. El caso es que este año es su momento, llega ahora, quizás no será un fenómeno de masas ni venderá mucho merchandising, pero que se lo tiene que estar pasando “teta”, seguro.

Por otro lado está Toprak, el turco irreductible que dejó Kawasaki “por culpa de la escasez de rinocerontes” para irse a Yamaha y hacer de esa moto una máquina ganadora. Ha llegado su momento, el que Pere Riba temía y no ha sido más tarde que pronto, está siendo ahora y esto me lleva a plantearme otra pregunta, ¿ha llegado también el momento de Rea? Cuando las cosas van bien, todos aplauden, todos sonríen, todos elogian y se acercan para salir en la foto, pero cuando “la cosa” empeora… Para mí, que disfruto de la competición sin ser de unos ni de otros, me crea muchísima curiosidad cómo gestiona Rea la situación. Cada ronda lo observo, lo que dice, lo que hace, su expresión, cómo se comporta en pista. No necesito que gane para decir, sea delante de quien sea, que es un fuera de serie; además, mejor que yo lo dicen los seis títulos que posee, pero tengo mucha curiosidad por saber hasta dónde llega el talento de Jonathan, no sobre la moto, sino fuera de ella y de momento, así lo percibo, está ganando otro campeonato, el de deportista que lo ha ganado todo, que lo quiere seguir ganando, pero que también sabe encajar derrotas.

Quizás ha llegado el momento de ceder la corona, no lo sé, aún es pronto a pesar de quedar solo tres rondas, pero eso son 9 carreras, mucho puntos en juego y hay solo 20 de diferencia, con circuito nuevo de por medio para rematar el cuadro. Veremos.

Por cierto, ¿queréis ver cómo luce una Panigale V2 preparada para competir? Efectivamente, la que disputará el año próximo el WorldSSP en manos de Bulega.

