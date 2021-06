¿Y el #18? Manu González, Campeón del Mundo

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Esta mañana vi en Twitter algo que me llamó poderosamente la atención, comentarios que situaban a Manu González en Moto2 en el sitio de Baldasarri, al que han declarado “unfit” para esta carrera. Baldasarri es piloto de MV Agusta y este fin de semana, en Assen, las MV llevan decoración especial haciendo un guiño al nuevo patrocinador del equipo. Dejar una de las motos paradas, siendo así, es un drama, así que Milena Koerner, Jefa de Equipo del MV Agusta Forward ha tirado de contactos y uno de ellos es Andrea Dossoli, jefe jefazo de Yamaha en el WorldSBK. Milena, según afirmaba a Izaskun Ruíz en entrevista realizada en DAZN durante lo libres, reconocía que “en el pasado he trabajado con Andrea Dossoli y le pregunté por un piloto joven que fuese bien y me habló de Manuel”. Dicho y hecho, Manuel está en Assen.

Como decía, los comentarios en Twitter afirmaban que Manu estaría con MV, pero en MotoRaceNation huimos de noticias no contrastadas y al no haber comunicado opté por hablar con Ángel González, su padre. Me confirmaba que era así, que en la tarde de ayer contactaron con ellos y que iba camino del circuito, que no llegaría para la FP1 y que saldría en la FP2. El resultado de Manu en esa única sesión ha sido… ALUCINANTE. Pongámonos en situación.

La experiencia del piloto madrileño con una Moto2 es NINGUNA. En MotoRaceNation seguimos a Manu y otros muchos pilotos desde hace años y los que escucháis el podcast, que vuelve en breve, habréis escuchado al piloto con declaraciones exclusivas desde que estaba en el WorldSSP300 incluso antes de ser Campeón del Mundo de la categoría. Con Kawasaki y Parking Go se proclama Campeón en 2019, dando el salto al WorldSSP, con el mismo equipo y una Kawasaki ZX6R. Dentro de una categoría dominada por Yamaha, en su primer año en la categoría, termina séptimo en la general siendo la primera kawasaki después de las dos oficialísimas. Este año, ya con Yamaha, los resultados están siendo extraordinarios y solo la mala suerte ha impedido que se sitúe mucho más arriba en la general incluso conseguir alguna victoria. Aún así, está sexto en la general y metiendo rueda a nombres ilustres como Jules Cluzel, Philipp Oettl… en una categoría que bien podríamos señalar como la más divertida del panorama motociclista actual.

La experiencia del piloto madrileño con los Dunlop es NINGUNA. Sabéis que el suministrador de neumáticos en el WorldSBK es Pirelli, así que, como mínimo, lleva tres años en los que solo conoce el comportamiento de los neumáticos italianos. La experiencia del piloto madrileño en Assen es poca. De hecho, el año pasado no se corrió allí por las razones que ya sabemos.

Con estos mimbres, Manu ha llegado a Assen, se ha metido en el box de un equipo que no conoce, se ha montado en una moto con la que no ha rodado nunca, ni siquiera con alguna parecida, en un circuito en el que ha rodado poco, con unos neumáticos que no conoce, perdiéndose el FP1 y… queda el 12+1, a una décima de Luthi y metiendo 1,1 segundos a su compañero de equipo, el experimentadísimo Simone Corsi.

Sé que los cauces oficiales indican que los mejores pilotos están en MotoGP, sé que Manu ha escogido un camino distinto, sé que probablemente algunos (puede que muchos) de vosotros os habréis preguntado “¿quién es el 18?”, pues Manu González, un piloto como la copa de un pino que, haga lo que haga a partir de hoy, ya ha demostrado mucho más de lo que le tocaba demostrar este fin de semana. Parafraseando a un piloto que ya conocéis bien, “no es un gran piloto, es Campeón del Mundo”.

