Marc Márquez – Aviso a navegantes

Habitualmente, “A Cámara Lenta” va dedicada al WorldSBK, pero eso no quita para me zampe todas y cada una de las carreras de MotoGP, como hago desde que tengo uso de razón motero y he pensado que la ocasión merecía la pena. Tras un invierno en el que sufrió una intervención para “fijar” su maltrecho hombro derecho, Marc empezaba una larga penitencia a partir del Gran Premio de España celebrado el 19 de Julio de 2020. Las consecuencias de aquella caída ya las conocemos y todo lo que arrastró posteriormente. Entretanto, hemos tenido dos nuevos Campeones del Mundo, Mir y Quartararo, uno con Suzuki, otro con Yamaha, con una Ducati revitalizada presentando una moto que funciona y de qué manera y una cantera de pilotos garantizada para muchos años. Desapareció Marc y el abanico se abrió a posibilidades.

Los hechos hablan por sí solos, con Marc en pista, puedes apostar por cualquiera, todos son buenos, pero sed honestos, si tuvieras un dolar, ¿dónde lo pondrías si Marc fuese una de las opciones?

He hecho una visita a la hemeroteca de MotoRaceNation recuperando declaraciones, noticias y análisis de especialistas sobre el propio Marc durante este tiempo. Puedes picar sobre cada una de las entradas si te interesa ver su contenido. Veamos:

Es solo un resumen, que conste, pero con esta perspectiva quisiera que fuésemos conscientes, un poco más si cabe, del suplicio por el que Marc ha tenido que pasar. El 13 de este mes recibimos la noticia de la vuelta de Marc a la moto, en concreto motocross, como prueba tras recibir el permiso del doctor que lo trata de la diplopía que todos conocemos, para probarse en Portimao, casi nada, el 16 de este mes. Termino la recopilación de enlaces con este último:

Terminar esta retahíla de enlaces con esta afirmación es el bálsamo para los aficionados al motociclismo, para el campeonato, para Honda y sobre todo, para él mismo. La paciencia empleada en esta fase de la recuperación de Marc habla de lo mucho que ha aprendido durante este tiempo atrás y por primera vez en dos temporadas Márquez emprenderá el campeonato sin lastres, pues las luxaciones constantes del hombro, aunque no eran inhabilitantes, sí que comprometían y mucho el rendimiento y la continuidad en el momento menos pensado dentro de la temporada.

Honda respira hasta lo más profundo de sus pulmones, cual enamorado adolescente que acaba de encontrar a su “crush”. Los mensajes velados y no tan velados de Marc y su entorno a la marca japonesa están ahí. No solo Marc es el que avisa, también el resto de pilotos Honda, pero la que más avisa es Ducati, con una evolución constante, creativa y efectiva de sus motos. Los italianos han pasado por la derecha a los japoneses y a nadie se le escapa que la estrategia que han tomado, no solo con la evolución incesante de la moto sino también con la promoción de pilotos en equipos satélites para tener donde elegir, les está dando resultado y a día de hoy creo que convenimos que el punto de salida de los pilotos Ducati es excepcional.

Test MotoGP Montmeló

Honda parece haber reaccionado, no hay más que recordar que en Junio mostraron en Montmeló un prototipo con muchos cambios sobre la RCV actual y es que no les queda otra. Fibras, admisión, aerodinámica, motor, sistema de escape… todo revisado o directamente nuevo. La diplopía sufrida por Marc estos meses sin duda ha supuesto otro traspiés para encontrar ese estatus inicial que, al menos, los iguale en prestaciones y comportamiento a la moto más puntera. Yamaha y Suzuki están en una situación similar o peor, al menos por la sensación que desprenden hasta el momento; pronto sabremos cómo está cada cual cuando se celebren los primeros tests.

Lo que sí es cierto es que la nube de polvo (nunca mejor dicho) que se ha montado al ver a Marc haciendo motocross ha sido enorme, muchísima expectación que se convirtió en casi incredulidad cuando dos días más tarde estaba en Portimao dándole al mango. Honda habrá reaccionado, pero mucho me temo que el gesto de probarse en dos disciplinas distintas y declararse feliz y contento es un aviso a navegantes. Marc estará en Sepang y te vuelvo a preguntar, ¿dónde pondrías tu dolar?…

