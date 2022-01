Petrucci, Portimao y la relación Dorna/MotoAmérica

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Que la globalización en el mundo del motociclismo de competición llegó hace años es algo que no se le escapa a nadie. Las fórmulas de promoción se han ido sucediendo años atrás como iniciativas “locales”, pero eso ha ido cambiando poco a poco y los grandes organizadores de campeonatos vieron la necesidad de poner en el tablero figuras que no solo fuesen talentosas sino que aportaran el valor añadido de la bandera que enarbolan. Actualmente Dorna es la empresa que gestiona los dos Mundiales de motociclismo, MotoGP y WorldSBK y poco a poco su paraguas llega a campeonatos nacionales de los que necesita, por pura proyección de imagen y expansión de negocio, que salgan pilotos a los que poder ver en parrilla, para que estas sean un reflejo lo más variopinto posible y así la oferta de cara al aficionado sea mucho más amplia, pudiendo de esta manera integrar a parte de los espectadores que no necesariamente son aficionados al motociclismo pero que pueden llegar a seguir a un deportista por su capacidad mediática.

Esta fórmula no es nueva, ni mucho menos, pero sí es cierto que Dorna la está aplicando al motociclismo y cada vez con más expansión. De esta manera, ha tenido emisarios por todo el mundo buscando talentos en “tierras extrañas” para incorporarlos al colorido espectro de nacionalidades que ya existían y así poder incluir mercados hasta el momento expeditos e inexplorados. El portal Super7moto.com publicaba la noticia sobre la inscripción por parte de Ducati de Danilo Petrucci en unas jornadas a celebrar los días 8 y 9 de febrero en el circuito de Portimao. Se da casi por hecho que Petrucci competirá en MotoAmérica en el equipo Warhorse HSBK Racing Ducati New York, el mismo en el que Loris Baz ha competido esta temporada, finalizando cuarto en la clasificación final. Estar activo en el MotoAmérica le ha servido a Loris para estar “on fire” cuando llegó el momento de sustituir a Chaz Davies en el GoEleven y a la postre volver al WorldSBK dentro del equipo Bonovo BMW Team.

Petrucci pilotará la Panigale V4 y no tendrá malas referencias, pues coincidirá en pista con Toprak Razgatlioglu y Jonathan Rea, entre otros. Tras su paso por el Dakar, ¿quién piensa que facilitar la llegada de Petrucci al MotoAmérica no es una buena jugada? Lo cierto es que los lazos entre los distintos mercados se van multiplicando y es que el Mundial necesita de pilotos americanos. Esta semana se presentaba el American Racing, esta vez con Beaubier, que ya estuvo la campaña pasada y Sean Dylan Kelly, actual campeón de Supersport. Hacer atractivo el mundial para equipos y pilotos americanos es fundamental para Dorna, algo que se había perdido. Pilotos y equipos estadounidenses veían innecesario cruzar el charco, menos aún con un campeonato nacional que para ellos es altamente atractivo y teniendo en cuenta los costes que suponen emprender una aventura que transcurre fundamentalmente por europa, en circuitos desconocidos y con niveles y exigencias distintas a las que se estilan por aquellas tierras.

La adquisición del WorldSBK por parte de Dorna no ha hecho más que incrementar la posibilidad de intervenir en el mercado de equipos/pilotos, pues las opciones de poder mediar para “colocar” piezas en uno y otro lado han aumentado. Ahora las transferencias no están tan claras y podemos ver pilotos que van del WorldSBK a MotoGP o viceversa, como por ejemplo a Manzi o Baldasarri, que estarán este año en WorldSSP, o que como en este caso se dejan en “barbecho” en campeonatos nacionales pero que pueden dar visibilidad, a su vez, a los campeonatos de donde provienen. La jugada es inteligente y a los pilotos se les abren posibilidades para seguir compitiendo, pero de cara al aficionado, en determinadas situaciones, se producen movimientos que difícilmente se entienden. Que un Campeón del Mundo como Randy Krummenacher o un subcampeón como Steven Odendaal hayan salido en dirección al FIM EWC no se entiende muy bien, pero son las cosas que tienen este deporte, en el que la balanza deporte-negocio no queda del lado que desearíamos los que lo vemos solo como lo primero. Y el ejemplo propuesto es solo de dos pilotos del WorldSSP, pero estoy seguro que con que nos paremos un poco, empezarán a salir ejemplos en todas las categorías y de muchas etapas diferentes.

Sea como fuere, todo apunta a que veremos a Petrucci compitiendo en MotoAmérica, pilotos de MotoAmérica en MotoGP, pilotos que fueron del WorldSBK, que estuvieron en MotoGP y han pasado por MotoAmérica, volver a WorldSBK.

A todo esto, en esas jornadas estarán los pilotos Ducati que llevarán la PanigaleV2 esta temporada en el WorldSSP. Será interesante ver cómo rinden, más en un circuito como Portimao. Estaremos atentos.

