Rea-Razgatlioglu: empieza la lucha

Sostengo desde hace tiempo que esta temporada es una de las más interesantes desde hace mucho tiempo en el WorldSBK. Las cosas, por distintos motivos, se han igualado y la guerra de poder empezó hace tiempo y empieza a recrudecerse.

Este fin de semana hemos asistido a una ronda tremendamente interesante y veníamos de otra en la que Redding se enganchaba a la lucha por el título en el Circuito de Navarra, pero lo de Magny Cours ha alcanzado otra cota, una a la que no estábamos habituados en este Campeonato, quizás en otros años, pero no en la última década.

La lectura que más se está haciendo es la de una reclamación “extrema” por parte del KRT, pero hay muchos factores que habrían de tenerse en cuenta antes de decantarse por una opinión u otra, por supuesto, ambas argumentables y respetables. Vamos a intentar poner sobre la mesa las distintas cartas que conforman el juego.

1 – Race Direction.

Efectivamente, Race Direction es el primer factor a analizar. Dirección de Carrera determina qué zonas se entienden como límites de pista. Ellos, solo ellos, establecen con líneas y colores las partes que están dentro y fuera del trazado legal. Todos sabemos que las zonas bicolor, el piano, se pueden pisar, con el consiguiente riesgo, eso sí. La línea blanca también se puede pisar, pero ¿y la verde? No, la verde establece zona “fuera del límite de pista”, si se pisa se infringe la norma establecida por RD. Luego entonces, si ellos establecen la norma y dónde están las zonas verdes, ¿no son ellos los que han de vigilar por el cumplimiento de la norma?, ¿de verdad han de esperar a que alguien llegue advirtiendo que se ha pisado “lo verde”?, ¿no deberían actuar de oficio evitando estas situaciones?

Por otro lado, atendiendo a lo que se considera una trazada que ofrece ventaja a quien la toma, ¿qué sentido tiene esa franja de unos escasos 20 centímetros en el interior de una pseudocurva?, ¿acaso no está la línea blanca avisando de que se acaba el asfalto? El mayor de los sentidos de esta norma es evitar que se gane tiempo excediendo los límites de pista. ¿Alguien podría decirme cuánto se gana pasando por donde pasó Toprak?¿No será que esa “zona verde” estaba ahí porque “sobraba pintura” y había que ponerla en algún sitio?

2 – Toprak, el heredero de Rea.

No hace tanto que Toprak corría con Kawasaki, ¿recuerdan? Desde Superstock 600 hasta hace un par de años, protegido de Kenan Sofuoglu y Kawasaki. Cuentan que el que no dejaran correr al turco en las 8 horas de Suzuka fue un golpe duro para Toprak y motivo para que decidiese a ir a Yamaha. Ahora Toprak es la punta de lanza de Yamaha, pero no solo eso, es el hombre que ha conseguido hacerla realmente competitiva desde que la R1 debutara en 2016. Muchos han sido los pilotos que han pasado por ella y no mancos, precisamente. Guintoli, Melandri, Lowes, Van der Mark… pero es Toprak el que está poniendo la R1 como candidata en cada ronda. ¿Permitir que el piloto que ha crecido contigo sea Campeón del Mundo con otra marca?… Mal trago ese…

3 – Homologaciones.

La entrevista que mantuvimos con Pere Riba es necesaria, obligada, para ver la trascendencia de las posturas que mantuvo la organización antes del inicio de temporada.

ENTREVISTA PERE RIBA

En ella puedes escuchar cuál es el trabajo que el equipo hace en pretemporada y cómo por criterios de homologación no les permiten actualizar el motor, con la consiguiente restricción en rpm y el efecto que tiene, en consecuencia, en la relación de cambio presentada para la temporada 2021 y que no se puede cambiar en todo el campeonato, todo esto a pocos días del inicio de las carreras. También puedes leerla en la magnífica trascripción que hizo Manolo Fernández en www.motoracenation.com

Dentro de esas homologaciones también están los aspectos relacionados con la parte ciclo. Una de las cuestiones que dice el reglamento es que la apariencia de la moto no puede diferir de la que se puede encontrar en cualquier concesionario. No sé si habéis visto el subchasis de las Panigale, pero del motor hasta la rueda trasera, la V4 del Aruba se parece a la de serie como un pimiento verde a una lechuga. Eso, según la misma organización que niega unas actualizaciones, sí es legal y está dentro de la norma.

4 – Neumáticos.

La pieza clave para que una moto aplique todo su potencial a la pista o no. Los problemas de Ducati y Yamaha en años anteriores para hacer correr sus motos con los Pirelli han sido evidentes, mejorando con altas temperaturas. Este año Pirelli ha presentado la serie “Development”, neumáticos “de desarrollo” que no son más que una evolución de los que se empleaban en la Superpole. Ahora, esos neumáticos permiten no solo afrontar la Superpole sino que duran lo suficiente como para emplearlos en carrera. Yamaha y Ducati han mejorado tremendamente sus prestaciones respecto al año pasado, a los hechos me remito.

5 – KRT y Pata Yamaha.

Han sido los equipos los que más se han pronunciado en este asunto tras la decisión tomada por RD tras la reclamación del KRT. Los de Kawasaki, a petición del propio Rea, revisan las imágenes y hacen lo que tenía que haber hecho RD de oficio, revisar las imágenes; advierten el incumplimiento de la norma y presentan la reclamación.

Yamaha, por su parte, asume la decisión pero poniendo en tela de juicio la “excesiva pulcritud” con la que se ha mirado el reglamento, es decir, cuestionando, por un lado, la labor de RD y por otro, la postura del KRT buscando el detalle y reclamando que se aplicara la norma.

Toda esta situación hace que tengamos una rivalidad real entre dos equipos, que ya podría venir de lejos con lo sucedido con Toprak y su salida de Kawasaki y otra entre dos pilotos que, hasta el momento, son los que menos han hablado del asunto y que se han comportado como auténticos caballeros en pista y fuera de ella. Las acciones al límite de uno y otro han sido asumidas por ambos como situaciones de carrera y la relación entre ambos es buena, al menos tal y como se ve desde fuera.

Podría ser que tras lo sucedido, hayamos asistido al inicio de un “Juego de Tronos” en el que el primero que pestañea se lleva el sablazo, con ayudantes en ambos reinos, Lowes y Locatelli, que asoman la cabeza en los puestos delanteros y que pueden ser determinantes en el resultado final, y sobre todo, un factor que casi nadie pone en el tablero pero que, permítanme, ni mucho menos ha dicho su última palabra, Scott Redding.

