Todo por decidir

Este fin de semana el WorldSBK ha puesto en bandeja al aficionado todos los ingredientes que pueden hacer atractivo un deporte para cualquier aficionado. Quien quiera que haya visto las carreras, de cualquiera de las tres categorías que componen el campeonato, ha podido disfrutar tanto que puede incluso que se haya olvidado del “Otro” campeonato, el de campanillas, el que se lleva gran parte de los flashes y las atenciones de una inmensa mayoría.

Puede, incluso, que no hayas visto las carreras que este fin de semana se han disputado en el Circuito de Montmeló. La oferta era muy amplia y es normal que te decidieras por MotoGP. En mi caso ha ocurrido lo contrario, opté por el WorldSBK y creo que no me he equivocado, veré “a demanda” las carreras que restan, pero el directo lo reservé para Rea y compañía. Estando como están las cosas, Toprak Razgatlioglu, que empezó siendo una tortura escribir su nombre pero que ya sale casi de corrido, está siendo el piloto más analizado, seguido, frutos de sus “Stopraks”, acciones en pista y por lo exótica que resulta su nacionalidad. Pero he prestado mucha atención a Rea.

Esta situación es nueva para él, no absolutamente, pero sí por lo dilatada de la presión a la que se está viendo sometido. La distancia que hay a estas alturas de campeonato entre él y Toprak es de un punto y sumemos a Redding, que está a 60. Pueden parecer muchos, pero os remito a que veáis las carreras de este fin de semana, en las que puedes pasar de la victoria a desaparecer en la tabla de posiciones con bastante facilidad.

Las banderas rojas, la lluvia, las decisiones sobre neumáticos para carreras cortas que se acortan aún más y la aparición de pilotos que han de justificar sus fichajes y cambios de marca de cara a la próxima temporada, pueden hacer que las posiciones en la clasificación general vayan oscilando hasta el último día, hasta la última carrera. La climatología a partir de ahora es propicia para tener más carreras con agua, aunque el calendario se ha confeccionado para reducir estas probabilidades. En total restan 12 carreras, de las cuales 4 serán cortas, terminando en un circuito desconocido y que será sorpresa para todos. Jerez, Portimao y San Juan Villicum son conocidos, pero el último circuito podría ser más decisivo de lo que pudiera parecer y es que no es probable que lleguemos a Indonesia con el campeonato decidido.

Personalmente creo que Rinaldi, Bassani, Lowes y Locatelli son los que van a ser jueces del campeonato. Toprak y su Yamaha dan la sensación de estar medio paso por delante, pero Rea está muy, muy cerca y Redding, de los tres el más inestable, podría perfectamente añadirse al juego con que nos viésemos una vez más en la misma situación de la carrera 1 de este fin de semana.

Pero es que esta incertidumbre no solo se da en el WorldSBK. El WorldSSP está abierto, muy abierto, con Manu González ganando enteros y que de no haber tenido algunos problemas en el primer tercio del campeonato ahora mismo daría más miedo del que da, que ya es mucho. La manera de manejarse en una situación tan complicada como la que hubo en la carrera 1, o disputar la victoria en la carrera 2 a pilotos tan experimentados como De Rosa o Krummenacher, nos deja ver que ya es uno de los más temibles en la categoría, aunque algo me dice que el futuro le hará cambiar de aires. Algo leí sobre la posibilidad de un equipo Yamaha en Moto2, aunque con motos Kalex. Manu tiene contrato con Yamaha, ha probado, le ha gustado… diría que lo veremos allí, pero solo son conjeturas mías.

Por otro lado el WorldSSP300 es la categoría donde veo, a pesar del numeroso pelotón, a un piloto por delante del resto, Adrián Huertas. Siempre está delante, domina los tiempos de una categoría tremendamente exigente y difícil, pero siempre está ahí. Para colmo, Booth Amos ha pinchado este fin de semana, así que la diferencia en la cabeza de la general aumenta.

Yo de vosotros no me perdía las rondas que faltan. Ciertamente, está todo por decidir.

P.D.: deseamos lo mejor para Sykes

