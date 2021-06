WordSBK – Estoril: 2×1=3

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Antes que nada, te doy las gracias por leer estas líneas sobre lo sucedido en el WorldSBK este fin de semana. Al mismo tiempo se ha celebrado el Moto Yi Pi en Mugello y una inmensa mayoría acude al campeonato que más minutos se lleva en cualquier medio de comunicación. Al fin y al cabo, históricamente el WorldSBK ha sido tildado de “segunda división”. No sé si es así, tampoco me importa, lo importante es que estás aquí y me gustaría que, tras leer, dejes tus comentarios, que atenderé en cuanto pueda, pues es fecha de oposiciones y está antes la penitencia que el disfrute…

Como quien no quiere la cosa, ya llevamos 6 carreras de WorldSBK y las cosas están claras este año, tendremos tres marcas luchando por el objetivo de subir a su piloto a lo más alto del podium, a saber, Kawasaki, Ducati y Yamaha. Las victorias se las reparten Rea y Redding en proporción 2 a 1 en cada una de las rondas. Con esta proporción, el campeonato se decidirá a favor del Hexacampeón que se convertiría en Heptacampeón, pero queda mucha línea de meta que pasar, no hemos hecho más que empezar. A todo esto, aún sin victorias, Toprak demuestra tener un nivel de pilotaje que asusta y si encuentra el punto intermedio entre agresividad y conservadurismo, es decir, gestión, se llevará más de una carrera que equilibre la proporción antes mencionada.

Además de los cambios en las motos, pues las tres marcas han presentado novedades este año, incluso moto nueva en el caso de Kawasaki, hay un factor que permite un punto más de igualdad en los resultados: los neumáticos. Pirelli anunciaba a principios de temporada novedades en sus conocidos compuestos SC. Delante, el más usado la pasada temporada fue el SC1 y a este se le suma el SC2 y un desarrollo de este denominado “X”. Detrás, más de los mismo pero con cuatro soluciones, es decir, el superblando SCX, blando standard SC0, el SC0 Y, que es una evolución del anterior blando y el medio SC1 Y, otro desarrollo del usado anteriormente. Por cierto que la llegada de estos nuevos compuestos coincide con el lanzamiento de los nuevos Supercorsa Rosso IV que puedes poner en tu moto.

El caso es que la aparición de esos nuevos blandos, junto con los nuevos compuestos aunque un poco más duros, posibilitan estar un poco más cerca de la Kawasaki de Rea. La Ducati gira mejor y no solo Redding se muestra más consistente, sino que Davies está cerca de la cabeza y Rinaldi ha dado síntomas de poder hacerlo. Por su parte, Toprak parece llegar mejor a final de carrera, sin destrozar tanto la goma como el pasado año y esto le permite tener más opciones al final.

Pero claro, si los mencionados mejoran, Rea también. Este fin de semana he empezado a verlo pilotar la nueva Kawasaki de la misma manera que la anterior ZX10R, dejando trabajar “libre” la parte trasera de la moto, haciendo valer una fuerte entrada en curva, con muchísima confianza en el tren delantero y sobre todo una salida increíble a la hora de abrir gas.

De los demás, pondría a Gerloff como piloto capaz de unirse a la fiesta, pero ha de calmar los ímpetus que lo llevan al suelo demasiadas veces. En un par de semanas se disputará la ronda italiana en el circuito de Misano. Ducati intentará dar la campanada en casa y el equipo Yamaha habla italiano por todos lados… Pero Kawasaki tiene a Rea.

Por cierto, increíble el papel de Manu González en WorldSSP. Verlo atacar a Caricasulo, Cluzel y compañía me hace pensar que pronto nos dará muchas alegrías, o mejor dicho, mayores que las dadas hasta ahora, que no son pocas.

P.D.: Descansa en paz, Jason.

