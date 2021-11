WorldSBK: Acaba 2021 – Empieza 2022

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

La temporada 2021 ha terminado, el Campeón es Toprak Razgatlioglu y Yamaha obtiene:

Título de pilotos

Título de equipos

Título de constructores

Título de piloto independiente

A todos estos títulos habría que sumar otros éxitos en otros campeonatos, pero eso sería fijarnos en otras esferas que no nos corresponden, ya sabéis, nosotros somos de WorldSBK y los que saben de MotoGP son otros (niebla en el horizonte).

Lo de Yamaha este año es de traca en el WorldSBK, efectivamente y en buena parte, muy generosa, se lo deben a Toprak Razgatlioglu, el Turco que llegó de Kawasaki despechado por no contar con él en las 8 horas de Suzuka, o al menos eso se dice. Justo Campeón, Toprak ha demostrado un nivel altísimo de pilotaje que ha terminado por destronar al hexacampeón Rea.

Pero intentemos mirar un poco más allá. No vamos a poner el foco en Toprak, justo Campeón, faltaría más. Quiero fijarme en Yamaha y en su proyecto R1. Esta moto debuta en 2016 con el equipo de Paul Denning. Lowes (Alex) y Sylvain Guintoli eran los pilotos, el primero viniendo de Suzuki y el segundo de Honda, por el que fichó tras ganar el campeonato en 2014. Al año siguiente, 2017, se incorpora Van der Mark en el puesto de Guintoli, repitiendo formación en 2018 y 2019. El holandés se va a BMW en 2020 y entra Toprak en el equipo. Ese año, Razgatlioglu queda cuarto en la general, consiguiendo 3 victorias y a 132 puntos de Jonathan.

Este año es el sexto del equipo de Paul Denning con Yamaha como oficial de la marca. Esta R1 está en el punto álgido de su desarrollo y el equipo la conoce de un tornillo a otro hasta con los ojos cerrados. Es una moto que está pletórica de desarrollo y deriva del modelo de serie, como marca el reglamento por el que se rige el WorldSBK. No solo han conseguido el título con Toprak, es que su compañero de equipo, Andrea Locatelli, en el año de su debut en la categoría tras conseguir el título en WorldSSP en 2020, ha terminado cuarto en la general, con cuatro podios y 291 puntos. Incluso Garrett Gerloff, con una temporada tremendamente irregular, ha conseguido el título de piloto independiente y terminado séptimo en la general.

Todo esto me hace pensar que, efectivamente, esa R1 está en el más alto nivel de desarrollo pero me planteo hasta qué punto tiene vida en el campeonato. Al mercado han salido la novísima ZX10-RR de Kawasaki, CBR 1000 RR, BMW S1000 R y Ducati Panigale V4, por orden inverso, creo. Todas ellas tienen margen de vida en concesionarios y escaparates, son modelos nuevos, pero me pregunto, ¿qué pasará con Yamaha? Si priman los resultados en el campeonato, mantendrían la R1 en el mercado, de hecho, el modelo que presentan para 2022 es la misma moto con nueva gama de colores, en cambio, el resto de marcas han remozado sus modelos que están en desarrollo, con amplio margen de mejora.

Kawasaki presentaba para este año su ZX10 RR y no solo emprendía el año con modelo nuevo, sino que por problemas de homologación no han podido usar buena parte de las mejoras que en teoría aportaban al campeonato 2021. Uno de los mayores problemas ha sido competir con un cambio que estaba pensado y desarrollado para competir usando esas mejoras que al final no fueron tales por no estar homologadas. Recordemos que el cambio se “bloquea” a principios de temporada y no puede sufrir cambios durante el año, usándose el mismo en todas las rondas con las especificaciones presentadas a la organización antes del comienzo.

Honda está en pleno desarrollo de su CBR y desde mitad de temporada en adelante se ha observado una mejora sustancial en su rendimiento. Ayer mismo, Álvaro Bautista reconocía que los resultados no reflejan con nitidez el trabajo que se ha realizado en su desarrollo. Sobre BMW podría hacerse un análisis similar y este año suman a Van der Mark la presencia de Scott Redding en el box. Refrescan la edad media dentro del equipo y cuentan con un piloto experimentado y competitivo a la espera del retorno de Van der Mark, al que veo bastante perdido.

Ducati tiene una moto capaz de ganar y a la que llega un piloto que metió el miedo en el cuerpo en 2019 a toda la parrilla del WorldSBK. Rinaldi sigue en el box y este año ha aparecido Axel Bassani, que no sé a vosotros, pero a mí me ha sorprendido gratamente.

Otro aspecto importante ha sido la aparición de los neumáticos “Development”, gomas que derivan de las empleadas en la Superpole y que se han mostrado capaces de aguantar carreras completas. Poder contar con gomas más blandas y que no suponen un problema en su gestión, es un ingrediente importante a tener en cuenta.

En definitiva, no hablo de pilotos sino de la vida útil de cada una de las motos que pueda haber en parrilla. Ya Aprilia en el pasado fue capaz de ganar carreras con una RSV4 que adolecía de llevar demasiados años en el mercado sin una profunda revisión, que finalmente se ha realizado durante este 2021 y lo hizo, además, en equipos que no eran oficiales aunque contaran con apoyo de fábrica. Pensando en ello, puede que Yamaha debiera estar planteándose en este momento qué van a hacer y cuándo, pues en este mundillo nadie para y lo que hoy te ha permitido barrer en el campeonato puede que no lo haga mañana.

Las dos últimas victorias de la temporada han ido a manos de Jonathan Rea. Recupera el #65, pero como declaraba ayer mismo, el hambre de victoria no ha hecho más que crecer y la aparición de Toprak le ha hecho, a él y al equipo, mejorar aún más. Los cambios en el resto de equipos ya se conocían antes de esta última ronda en Indonesia. No sé, puede que la primera carrera de 2022 se haya corrido ya.

Despedidas

Ayer fue la última carrera de Chaz Davies en el WorldSBK. El británico ha sido aspirante al título durante bastantes temporadas y para Ducati ha supuesto la figura que los ha mantenido, en muchas ocasiones, con la visibilidad necesaria como para representar la alternativa al dominio de Rea y Kawasaki durante mucho tiempo. Quizás su desgracia haya sido toparse con un auténtico “animal” que por algo tiene en su palmarés seis títulos seguidos de Campeón del Mundo.

Al margen de esto, Chaz representa la figura de un piloto rápido, elegante en las formas y al que poca relevancia se le ha dado en su despedida. En mi opinión, merecía algo más por parte de la organización.

Otro que se va es Leon Haslam. El piloto de HRC abandona el campeonato y lo hace tras una temporada muy discreta. El reto no era fácil, sumarse al proyecto de Honda, que prometía involucrarse al 100% en el campeonato pero que, por una circunstancia u otra, tras Van der Mark en Ten Kate, no ha mostrado capacidad más que para entrar en un top 10, si me apuras un top 5, con cierta frecuencia.

A ambos les deseamos las mejores de las suertes.

Y mucho menos relevante, otro que se marcha es el que suscribe. Esta será la última Cámara Lenta que aparezca en MotoRaceNation. Sé que no sois muchos los asiduos a esta lectura, algo que por otro lado comprendo, pero el carácter de esta sección ha de buscar otro acomodo. Escribir es algo que me gusta y lo de menos es dónde. Si buscara repercusión, escribiría sobre MotoGP y aparecería en los “Zooms” de sus equipos, etiquetando con palabras como “Rossi” o “Quartararo” para garantizarme “clicks”, pero ese no era el espíritu de esta sección cuando nació y además significaría abandonar el único editorial que durante bastantes años ha habido sobre WorldSBK en España.

Espero al menos que en algún momento hayan disfrutado con su lectura.

Cuídense.

