Aleix Espargaró: “En Aprilia ya tienen mi experiencia, que venga un piloto joven”

Aleix Espargaró (Aprilia Gresini Racing) llega al Gran Premio de Portugal con la vítola de convertirse, en 2021, en el piloto más veterano de la categoría junto a Valentino Rossi: “A todo el que le preguntan cómo se siente al ser de los más veteranos contesta que se siente mejor que nunca, pero en mi caso realmente me siento así, estoy más en forma que nunca, me mantengo en 64 o 65 kilos, me siento muy fuerte a causa de mi dieta y método de entrenamiento de los dos o tres últimos años, me siento muy bien y además tengo una familia de ensueño, es díficil estar lejos de ellos, pero en Aprilia tengo otra familia y creo que también soy mejor piloto que nunca, un calendario como este te mantiene lejos de la familia y es lo peor, pero me siento muy bien y creo que tengo dos o tres buenos años por delante y tengo que probar que soy capaz de llevar la Aprilia a los puestos top, es mi verdadera obsesión“.

Aleix Espargaró siempre es claro hablando y así lo ha hecho sobre su moto, a la que a pesar de la evolución necesita más potencia y tracción, y sobre la pista, de la que nos ha dado multitud de detalles: “El circuito no es plano, eso seguro. El asfalto no es perfecto, especialmente en la última cruva, pero es muy bueno por lo que pude probar, veremos en qué estado está tras haber pasado la Fórmula 1 por aquí, pero tengo que decir que el grado de adherencia es muy bueno, cuando rodé aquí era una de las pocas MotoGP y sentí que la pista estaba en buenas condiciones para competir, con más motos rodando la adherencia de la pista será más que aceptable, la pista ofrece seguridad pero la última curva es un poco arriesgada, con las gradas muy cerca, algo como pasa en Barcelona, pero creo que es suficientemente segura”.

Con la temporada practicámente terminada y con la incógnita de saber qué piloto le acompañará en 2021 se ha centrado el resto de la intervención ante los medios: “Andrea Dovizioso sólo aportaría ventajas, es rápido y traería mucho Know How (método de trabajo) desde Ducati, pero no será él, es díficil ahora encontrar un piloto con experiencia, así que quizá la mejor opción sea un piloto rápido y joven proveniente de Moto2, creo que en Aprilia ya me tienen a mí para la experiencia, así que un piloto joven y rápido sería muy bueno, pero no quiero decir nombre porque ya es algo muy díficil para Massimo Rivola (Team Manager) y él ya conoce mis preferencias. No es mi trabajo decidir pero Rivola me pregunta mucho por cómo veo a unos pilotos o a otros. No es mi decisión y respetaré lo que hagan, siempre que trabajemos como un equipo, como una familia será más fácil alcanzar nuestros objetivos, un buen ejemplo de esto es Suzuki, pero para nosotros, tras el asunto de Iannone ha sido muy díficil tener el equipo perfecto“.

“No es que no quieran venir a Aprilia, es que no es tan fácil, Dovizioso parece haber terminado muy quemado y no ha querido jugársela en un proyecto que por ahora no es ganador, esperamos serlo pronto pero por ahora la realidad es otra, y no es que los pilotos no quieran venir, es que los pilotos que gustan a Aprilia tienen contratos y son muy jóvenes, no es tan fácil, pero les diría que nuestra evolución es siempre para arriba, aunque el mejor reclamo que puedo dar a pilotos jóvenes es darle buenos resultados a Aprilia, el año que viene hay que estar por el top 6, todo lo demás no sería un fracaso pero seguro que no me dejará satisfecho” algo que complementa con un “para Aprilia es un buen momento para fichar a un piloto italiano“.

