Fabio Quartararo, tras perder la pole en Austria: “Sólo Jorge Martín podía superarme”

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) saldrá segundo en el Gran Premio de Austria que se celebra en el circuito de Red Bull Ring – Spielberg. El lider de MotoGP ha marcado un gran tiempo con su primer juego de neumáticos durante la Q2, “El único que sabía que podía mejorar mi tiempo era Jorge Martín, ya lo demostró la semana pasada y hoy lo ha vuelto a hacer“.

Sobre la gestión que Quartararo ha hecho de la Q2, en la que no ha marcado ningún buen tiempo con el segundo juego de neumáticos, el líder no ha sabido explicarse muy bien a los micrófonos de DAZN: “Siempre hay pilotos que quieren coger rueda y al final, bueno… (reflexiona) Bueno, no he querido dar rueda y no he podido hacer vueltas en mi segundo round, pero tampoco creo que no hubiera podido mejorar mucho mi tiempo“.

De cara a la carrera, Quartararo se ha quitado presión sobre los buenos resultados de Martín: “Sabemos que Jorge es muy rápido aquí, está bien tenerlo a él delante, no está en la lucha por el campeonato y es alguien bueno para tener delante“.

Además, se ha conjurado y congratulado de su buen momento y forma de trabajar de su equipo, algo que remarca siempre y que contrasta con todo lo que vive su compañero de box, “Tenemos que seguir así, trabajando muy bien durante los entrenos libres, con muchas ganas de que llegue la carrera porque nuestro ritmo es muy bueno”.

