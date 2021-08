Jorge Martín: “No creía poder hacer pole ni de lejos”. Saldrá primero en Austria

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Jorge Martín (Ducati Pramac) ha conseguido la pole position del Gran Premio de Austria, tercera en MotoGP en el año de su debut y segunda consecutiva tras la conseguida en el Gran Premio de Estiria, también en el Red Bull Ring – Spielberg. Para mayor epicidad, Martín ha conseguido la pole (y récord absoluto del circuito) tras haber pasado la Q1, algo que ha tramitado con solvencia: “Estoy flipando la verdad” ha comentado Jorge Martín a los micrófonos de DAZN . “Ha sido un día díficil, tengo mucho dolor tras la caída de hoy, que ha sido una tontería pero me ha golpeado fuerte en la rodilla que me lesioné en Portimao, es la primera vez que me resiento de esta lesión“.

El circuito del Red Bull Ring – Spielberg parece diseñado para la cada vez más famosa forma de frenar de Martín, pero esto es algo que al final le ha supuesto cierto hándicap al poleman: “Hemos estado a punto de cambiar de moto porque los frenos estaban demasiado calientes tras pasar por la Q1 pero hemos decidido seguir así porque no daba tiempo, la mano me temblaba y tenía miedo de caerme… al final hemos sido inteligentes y hemos seguido a Johann Zarco que sabía que había que apretar“.

Y vaya si apretó, batiendo un tiempo que parecía certificar la pole de Quartararo sobre la bandera de cuadros: “Lo cierto es que ha sido un vueltón, he cometido un error en la penúltima curva y no pensaba acercarme al tiempo de Quartararo ni de lejos… haber hecho el récord de la pista es increíble”.

Jorge Martín viene de ganar el Gran Premio de Estiria, celebrado en el mismo circuito, y no parece tener malas sensaciones para el domingo: “y además (de la pole), me siento muy cómodo en cuanto a ritmo (…) Tenemos mucha información para carrera, hemos probado todos los neumáticos, será díficil elegir uno, sobre todo el delantero“.

