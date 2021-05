Aleix Espargaró, segunda línea de salida: “me preocupa mi brazo, dará problemas”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Fantástica cuarta posición de salida para Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini) en el Gran Premio de Italia que se celebra en el Autódromo Internacional de Mugello, un circuito que el mismo piloto ha definido como “el mayor reto para pilotos e ingenieros de todo el año“.

“Aquí se necesita una moto estable y un buen motor, y lo hemos conseguido, hemos ido muy rápidos en la Q1 y en la Q2, podemos estar orgullosos. Con lo que hemos visto aquí, el futuro es bueno para nosotros“.

Aleix se ha mostrado muy competitivo durante todas las sesiones de entrenamientos, siendo un habitual de las primera plazas, aunque en la FP3 la moto se le paró lo que le imposibilitó clasificarse directo para la Q2, aunque más tarde marcaría el mejor tiempo de la Q1 y fuera un de los protagonistas de la Q2.

Aún así, para el de Aprilia el sábado ha sido “un día muy difícil, tras el accidente de Jason Dupasquier ha sido díficil salir a la FP4, no me encontraba en mi mejor momento de motivación”

Sobre la polémica vivida entre Marc Márquez y Maverick Viñales, Aleix ha declarado que “una cosa es esperar una rueda y otra seguirla hasta su motorhome…“, aunque luego, reconociendo haber seguido a Pecco Bagnaia en la Q2 para conseguir su tiempo, ha reconocido la importancia del rebufo en una pista como Mugello y ser parte de la competición: “nos enfada que nos quiten un tiempo, pero es competición. Yo he conseguido mi tiempo siguiendo a Bagnaia, y Zarco me ha quitado la primera línea yendo detrás mía“, algo que ha continuado con una reflexión sobre este deporte “esto son carreras de motos, no es ajedrez“.

De cara al domingo, Aleix se mostró preocupado por el estado de su brazo: “me preocupa más mi brazo que el desgaste de los neumáticos, hoy me han vuelto a sacar líquido y no sé cómo llegaré a final de carrera, hasta entonces me veo compitiendo con las Ducati y KTM“.

