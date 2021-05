Joan Mir, tercera línea de salida en Italia: “no estoy todavía dónde quiero estar”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Joan Mir (Suzuki Ecstar) saldrá noveno en el Gran Premio de Italia. Os ofrecemos las declaraciones del piloto tras su clasificación:

Impresión general: “Estoy satisfecho del trabajo hecho. Hemos podido pasar a la Q2 y hemos sobrevivido bastante bien. En la FP4 he sido bastante consistente con gomas usadas, de hecho he sido de los pocos que no han montado gomas nuevas y aún así estaba por ahí arriba“.

Mejora de viernes a sábado: “Estoy contento porque hemos dado un paso de gigante de ayer a hoy y el equipo ha hecho un trabajo realmente bueno (…) hemos mejorado mucho en cuanto a estabilidad y a frenada, el viernes me era muy complicado pilotar. No estoy todavía dónde quiero estar pero es el comienzo de algo, vamos por el buen camino“.

Noveno parece ser el tope de Joan Mir en las clasificaciones: “quiero pensar que hay vida más allá del noveno y que esto mejorará, pero es complicado. Por mi parte quiero decir que hay margen, en el FP3 he hecho un buen tiempo y he podido pasar a la Q2 bien, sin demasiados problemas, y en la FP4 hemos trabajado en cosas de cara a la carrera, cosas que nos ayudan a ser un poco más constantes con goma muy usada, pero estas cosas no han ido bien para la Q2, y me han perjudicado un poquito bastante, me costaba mucho bajar al 45 y ha sido una pena, creo que hoy podría haber luchado por un poquito más“.

“La clasificación es nuestro talón de Aquiles, debemos mejorar, pero también es cierto que nuestras primeras vueltas son bastante buenas, así que no pasa nada (…) intentaremos llegar al podio“.

Sobre los momentos vividos mientras se producía la evacuación de Jason Dupasquier, al que le ha deseado lo mejor: “Es muy difícil estar con el mono puesto y no salir porque estás viendo que hay un piloto en pista que no se ve claro que lo que está pasando durante mucho tiempo“.

