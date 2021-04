Viñales: “En Warm Up probaré cosas para frenar hasta el fondo”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Maverick Viñales ha terminado la clasificación del Gran Premio de Portugal de MotoGP en duodécimo posición, después de que le cancelaran una de sus vueltas rápidas por haber excedido los límites de la pista. Con esa vuelta cancelada hubiera conseguido el mejor crono de la Q2, aunque a Francesco Bagnaia también le han cancelado su vuelta por mejorar un parcial con bandera amarilla, lo que le hubiese dado la pole a Viñales. [Para consultar la clasificación, pincha AQUÍ]

El piloto de Roses se ha mostrado molesto por la decisión, ya que según la imagen que le han mostrado no se aprecia qué parte del neumático está fuera del asfalto y qué parte está dentro. “Yo sé que he hecho bien mi trabajo y tengo clarísimo que no he tocado el verde. Y si lo he tocado no ha sido ni con un cuarto de neumático, mientras que todo el resto estaba dentro del circuito. Es complicado porque al final es decisión de un sistema y de una persona […] Al fin y al cabo son las reglas. Es una opinión, no puedes recurrir y no puedes decir nada. En la reunión que tuvimos en Catar dijeron que lo iban a comprobar y lo iban a revisar, pero finalmente no lo comprueban. Cuando he ido a comprobarlo, la mayor parte de la rueda está dentro y es imposible entender si el resto de la rueda está en lo verde. Pero son las reglas, no podemos hacer nada” admitía resignado el piloto de Yamaha.

Esto ha obligado al 12 a cambiar radicalmente su estrategia de cara a la carrera, puesto que saliendo tan retrasado se verá obligado a remontar muchas posiciones para poder luchar por la cabeza de carrera: “Nunca sabes lo que puede pasar en la primera vuelta, pero mi idea es ir hacia delante y a por la carrera. Estoy listo. Ya lo hice en Catar. Veremos lo que puedo hacer. El problema es que tendría la pole [sin la sanción] y así cambia mucho la carrera. Porque tengo ritmo y lo tenía todo. Con ruedas usadas he hecho ’40 bajos, que es buen tiempo, pero veremos lo que puedo hacer en carrera. Apretaremos desde la primera vuelta hasta el final y veremos lo que podemos hacer”.

Viñales se ha mostrado muy confiado en sus posibilidades y dedicará el domingo a probar los cambios necesarios para poder llevar a cabo la remontada: “Me siento muy fuerte. Me siento muy fuerte también en las frenadas. Hay algunas curvas en las que soy muy rápido, como en las 9, 10 y 11 […] No será fácil porque este circuito es muy estrecho, pero necesitamos ser fuertes. […] La moto está yendo mejor para adelantar, así que puedo hacerlo. Lo voy a intentar. Voy a dar mi 200% y adelantar lo más rápido posible a todo el mundo. Ya veremos como lo hacemos, habrá que inventar nuevas trazadas. En el warm up probaré cosas distintas para frenar hasta el fondo y a ver qué puedo hacer”.

