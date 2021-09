Jorge Martín ya prueba piezas para Ducati

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Jorge Martín terminó la clasificación del Gran Premio de San Marino en la cuarta posición, siendo el primero de la segunda fila en su año de rookie.

Una condición, la de rookie, que le ha jugado una mala pasada desde Aragón. Le están haciendo probar piezas que aún, dice, le cuesta entender si son un beneficio o no.

Esos trabajos los lleva desempeñando desde el Gran Premio de Aragón y en este circuito han decidido volver a la moto original que ya conoce. A pesar de eso, en esta ocasión no se ve luchando por el podio.

“Ha sido un día difícil porque hemos probado partes y para un rookie es difícil entender, pero aún estando lejos he podido ser competitivo“, decía sobre la situación que le ocupa.

Sobre lo que puede esperar de la carrera explicó que “las 10 últimas vueltas sufriré y no me veo para el podio pero sí para top6-7“, y respondiendo a MotoRaceNation dijo que su “problema es que las gomas no se consumen y será la carrera muy rápida“.

Pero sobre su nivel físico despejó la incógnita y confirmó que “después de volver a la moto estándar el ritmo es bueno y podré aguantar físicamente el ritmo“.

