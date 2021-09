Pol Espargaró “No es satisfactorio ser la primera Honda”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Pol Espargaró ha cerrado la jornada de clasificación del Gran Premio de San Marino en la 6ª posición y cerrará la segunda fila de la parrilla de salida.

A pesar de ser la mejor moto de su fábrica, el exigente piloto catalán no se sentía gratificado por ese motivo.

“No es satisfactorio ser la primera honda, el resultado es bueno, pero no es lo que debería ser. Estar a 2 décimas del primero sí me haría feliz, pero ser el primero de Honda a 8 décimas no me hace feliz“, razonó el piloto de Honda.

Añadía que sus sensaciones eran encontradas y que estaba contento por ser sexto, pero puntualizó que “íbamos al límite y a 8 décimas del primero con Marc y Taka yéndose al suelo“.

Ahí apuntó que las Ducati pueden ir rápidas con diferentes estilos de pilotaje, y que Honda ha de mejorar la moto para que los pilotos de su marca puedan romper el techo que significa la montura que llevan.

“Marc pilota diferente, Taka es completamente diferente también. Marc hace la diferencia el domingo por la experiencia y los tres tenemos más o menos el mismo tiempo en el time attack. Tenemos que que elevar el nivel de la moto“, zanjó el #44.

