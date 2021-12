Comunicado de Lucio López

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Os transmitimos un comunicado escrito por nuestro compañero Lucio López, convaleciente tras un accidente de tráfico a principios de Noviembre.

“Llegué en estado crítico al hospital, con quemaduras de tercer grado, múltiples fracturas y sin movilidad en piernas y manos.

Tras estar en coma/sedado desde el 6 de noviembre hasta el 19 de diciembre, 6 intervenciones, una traqueotomía y fisioterapia, los médicos y enfermeras han conseguido ponerme en el inicio del camino de la rehabilitación.

Aunque las perspectivas son buenas es pronto para saber hasta dónde podré llegar en los largos meses que va a llevar este proceso.

Quiero agradecer a Simon Patterson y David Goldman su heroico gesto que me salvó la vida. A mis amigos y compañeros de MRN por el cariño y apoyo, a la familia del paddock por sus mensajes, a Dorna por las innumerables gestiones para ayudarnos a Gemma y a mí con enorme generosidad.

Es imposible no agradecer y valorar lo que hacéis vosotros cada día, enviando mensajes de ánimo, que me leen y que leeré cuando me sea posible. Esto me da la razón cuando afirmo que lo mejor del mundo de las motos son las personas con las que puedo tratar. Sois muy grandes.

Para Gemma, no hay palabras. El mayor pilar para mí.

Gracias a todos. Intentaré volver.”

