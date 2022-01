Gresini Racing, primer equipo MotoGP en presentarse (incluye galería)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

El Team Gresini Racing de MotoGP se ha presentado ha nivel mundial y en difusión por streaming desde la sede de su equipo, en Faenza. En el acto se le ha dado especial importancia al hecho de volver a ser un equipo independiente remarcando una personalidad que se perdiera hace siete temporadas… y mucha atención y referencias a la nueva decoración. Una decoración en la que no falta, en el carenado, la firma de Fausto Gresini.

El proyecto estará liderado por Nadia Padovani, viuda de Fausto Gresini y propietaria del equipo, manteniendo el núcleo duro del equipo según el comunicado y apuntando a, además de la nueva decoración, a ser uno de los equipos punteros de MotoGP, para lo que cuentan con la Ducati GP21 como moto en las manos de Enea Bastianini (con el dorsal 23 y las miras puestas en quitarle la moto oficial a Jack Miller en 2023) y el rookie Fabio Di Giannantonio (con el 49).

Será Di Giannantonio quien primero ponga en pista la GP21 con los novedosos colores de la temporada 2022, ya que como rookie en la categoría participará en las tres jornadas de “shakedown” a celebrar a partir del 31 de enero en Sepang.

Enea Bastianini: “Los nuevos colores de la moto son realmente especiales, cuando la vi por primera vez se me hizo extraño, pero ahora que la veo en vivo es fantástico. ¡Una moto tan bonita solo puede ir rápido! En unos veinte días se van de test, afortunadamente falta muy poco, porque estoy ilusionado y con muchas ganas de volver a subirme a mi Ducati. Con el equipo ya nos conocimos y trabajamos juntos en el primer test, y puedo decir que tengo un equipo fantástico. Creo que será una temporada muy interesante, estoy convencido de que conseguiremos grandes resultados. ¡No veo la hora de empezar!”.

Fabio Di Giannantonio: “2022. Aquí estamos. Espero una gran temporada, mi primera en MotoGP: ¡será genial! Tendré que aprender mucho, espero crecer carrera tras carrera y tal vez a ver, también podemos llevarnos alguna satisfacción. Pronto volveremos a la pista para las pruebas, vamos a Malasia y luego a Indonesia. No puedo esperar para montar esta hermosa bestia. ¡El invierno siempre es demasiado largo, estoy contando los días, las horas! Entonces la moto es una maravilla, quizás la más bonita que nunca he montado, la más bonita que he visto nunca. Con este sólo color principal parece un poco una moto de los 70, estilo retro, seguro que seremos reconocibles en la pista. Muy especial, muy original, HERMOSA. Una emoción única”.

Nadia Padovani: “Por fin presentamos un proyecto en el que creíamos mucho y en el que llevamos un año trabajando sin descanso. Estamos muy motivados, nos hemos convertido en el primer equipo de MotoGP en aparecer y creo que nuestras motos son realmente bonitas. ¡Espero que a los demás les gusten también! Me gusta pensar que Fausto nos está mirando y estoy convencida de que está orgulloso de su familia, ahora ni siquiera distingo entre familia natural y familia trabajadora, somos uno. Debo decir que he visto tanto a Diggia como a Enea en un gran estado de forma y con muchas ganas de empezar: apuntamos a ser un equipo puntero y que se nos vea alguna vez en el parque cerrado…”

Aquí, la galería de la nueva imagen del Gresini Racing.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: