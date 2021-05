Maverick Viñales: “no hemos sido rápidos, así te pueden coger rueda”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha) ha sido uno de los protagonistas del sábado en el Gran Premio de Italia tras protagonizar un curioso capítulo en el que los gestos, aspavientos y recriminaciones a Marc Márquez, que cogió insistentemente la rueda de Viñales como referencia, protagonizaron la Q1.

“Realmente no me he enfadado, ¿por qué?” ha declarado Viñales a los micrófonos de DAZN, “simplemente he intentado hacer mi vuelta y no he sido lo suficientemente rápido, así que el problema ha sido nuestro, que no hemos podido sacar el máximo de lo que había (…) no hemos sido rápidos, cuando no eres rápido hay esa posibilidad (de que te tomen como referencia). Pensábamos hacer 45 medios y hemos hecho un 46,0 así que nos hemos quedado fuera por no haber sacado el máximo“.

Viñales ha sido preguntado varias veces sobre su opinión sobre los pilotos que buscan referencias en entrenos para marcar tiempos, algo que en lo que el piloto no ha querido entrar ni opinar siempre con una sonrisa irónica “No tengo ningún comentario sobre los pilotos que buscan ruedas, las cosas se demuestran en pista y hoy no hemos sido rápidos. Hay stewards, hay equipo (una alusión a las reclamaciones que pueden hacer desde Yamaha) y no me corresponde a mí señalizar, cada uno va en la pista como quiere y hay gente externa que penaliza o no penaliza (un bonito mensaje para Dirección de Carrera) me parezca bien o mal, yo tengo que seguir concentrado“.

Sobre lo que parecía un error en la última vuelta, que venía con tres parciales en rojo y la posibilidad de pasar a la Q2, ha afirmado que “yo creo que no llegaba de todas formas, ya había perdido dos décimas en el T3 y en el T4 ya sé que pierdo otras dos, así que no hubiera mejorado mi tiempo en la última vuelta, te lo aseguro, en la recta nos sacan tres décimas. De acuerdo que Quartararo ha hecho la pole con la misma moto, es muy bueno y muy rápido, un crack sí (momento de tensión), pero te aseguro que no es una excusa, no podría haberme metido en la Q2 en mi último intento recuperando en el último sector (…) He abortado la vuelta en la entrada a meta abriéndome para coger velocidad e intentar un segundo intento, pero he visto que no me daba tiempo a cruzar meta antes de la bandera, no ha habido error”

Aún a pesar de todo, de los nervios mostrados en la clasificación y salir decimotercero, Viñales se ha mostrado optimista de cara a la carrera: “¡tenemos el front holeshot device!, tenemos que confiar en ello y tengo buen ritmo, con una combinación medio medio de neumáticos tengo un buen balance y he sido capaz de mantener un buen ritmo, mejor que con el blando trasero, que me daba problemas de agarre. Con el holeshot tengo la sensación que en segunda, tercera y cuarta podemos poner más potencia, confío que este fuera el problema que teníamos en las salidas. Yo creo que podemos remontar y luchar por el top 5“.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: