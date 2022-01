Rodar en circuito – Capítulo 2 – ¡Qué estoy haciendo!

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

La fecha se acercaba y empezaban los preparativos. No hay que volverse loco, las motos que actualmente tenemos en el mercado cumplen sobradamente como para poder entrar y divertirse mucho. Al fin y al cabo, ese es el objetivo, divertirse. Ahí es donde se plantea la primera duda, ¿tanda o cursillo?. Vamos por partes.

Quizás, hacer un cursillo es lo ideal. El monitor organiza el grupo atendiendo al nivel en el que te inscribes, el grupo rueda organizado y siempre bajo sus instrucciones y que te enseñen la trazada correcta no tiene precio.

La tanda significa ir un poco más a la aventura. También cuentas con niveles, pero a la hora de rodar puedes encontrarte con pilotos que van más lento o más rápido que tú, así que a la dificultad de verte por primera vez en un “fregao” en el que nunca pensaste estar, ahora hay que añadir la incertidumbre de cómo rueda el que va delante y qué va haciendo el que va detrás. Esto es así sobre todo en el grupo de iniciación; en nivel intermedio o avanzado se supone que ya tienes cierta experiencia y estas circunstancias se dan en menor medida.

En nuestro caso nos decidimos por la tanda, aprovechando que Rubén, con tilde en la “e”, tiene bastante experiencia en circuitos, así que haría las veces de monitor para el resto. Tocaba decidir con quién contratábamos la rodada y cómo nos organizábamos. La elegida fue Motorextremo, que a la postre resultó tener una organización estupenda, todo funcionó de maravilla y los servicios que prestaba eran más que suficientes como para no tener que preocuparte de muchas cosas si no quieres complicarte demasiado la vida. Pero también podría haber sido cualquier otra, afortunadamente contamos con organizadores de primer nivel para este tipo de actividades.

Ese momento en el que estás a punto de hacer click por primera vez, supone el verdadero antes y después. Es la decisión entre seguir siendo un motero en carretera o uno que ha dado un pasito más buscando ir rápido pero con márgenes de seguridad infinitamente más amplios y buscando diversión, mucha diversión.

En mi caso, el razonamiento era el siguiente: tienes 46 años recién cumplidos, una moto estupenda y el físico aún te permite alegrías, ¿de verdad te vas a quedar con las ganas? Así que sí, le dimos todos al click y estábamos inscritos. Jerez sería testigo del estreno de los “Moteros de pegatina” rodando en circuito. Quizás os resulte exagerado pensar que 46 años puedan ser demasiados para entrar en circuito, no lo son, pero os prometo que es exigente físicamente, cansa mucho más de lo que crees y al día siguiente es muy probable que tengas más agujetas de las que pensabas, depende de cuál sea tu rutina diaria y cuánto tiempo dediques a hacer ejercicio para mantenerte en forma. Así que primera recomendación, prepárate físicamente un poco, a nivel aeróbico y anaeróbico, además de hacer estiramientos, que mejorarán mucho lo acartonado que irás al principio casi con total seguridad…

El objetivo de este segundo capítulo es animaros a hacerlo. Yo desde siempre he tenido la inquietud de tener esa experiencia, al menos una vez, como me ocurrió con la moto. He ido muchas veces como espectador al circuito, después como fotógrafo, a lo que añadí la faceta de redactor, te mueves por todo el circuito, paddock, vial, sala de prensa, pit lane, boxes, incluso cuando termina la jornada puedes pasear por la pista donde coincides con mecánicos y pilotos, pero nunca me había visto dentro de pista en moto. La vida está para experimentarla y si algo te produce inquietud, interés, pruébalo, al menos una vez y ya después decides, no te quedes con la duda. La de veces que me habré equivocado en la vida con cantidad de temas… pero al menos no me he quedado con la duda.

La manera de afrontar esta primera entrada al circuito puede ser desde lo más espartana hasta ir de manera que no te falte ni un perejil y sobre esto irá el próximo capítulo, veremos qué debes/puedes llevar para que esa jornada en pista, que será sí o sí inolvidable, te deje satisfecho sin necesidad de hipotecar tu casa.

