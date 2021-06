Tras pedir Ducati y Suzuki aclaraciones, Quartararo doblemente sancionado en Montmeló

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Ducati y Suzuki han pedido aclaraciones a Dirección de Carrera por la no penalización de Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) tras el Gran Premio de Catalunya por no haber cumplido el artículo 2.5.5.2 del reglamento en cuestión de seguridad y equipamiento personal que te hemos contado aquí.

Por su parte Miguel Oliveira, vencedor de la cita, también opinó sobre el tema

Momentos después, MotoGP ha anunciado una nueva sanción para Quartararo (al que ya le habían caído tres segundos por cortar entre la curva 1 y 2 en la última vuelta), penalizando con tres segundos más al francés, algo que le coloca en la sexta plaza final del Gran Premio, algo por lo que Quartararo ha reaccionado en RRSS con el siguiente texto:

“Felicidades a toda esa gente que ha ido a pedir otra penalización. No he puesto a nadie en peligro como ha dicho otro piloto y ya ha sido bastante duro pilotar para mí. Pero es genial ver la cara real de la gente. Sólo quiero agradecer a todos los que me apoyan y ayudan en los momentos difíciles. Nos vemos en la próxima“.

El comunicado oficial de MotoGP es el siguiente:

Por conducir sin su traje de cuero correctamente abrochado y sin el protector de pecho requerido, el líder del Campeonato del Mundo Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) ha recibido una penalización de tres segundos aplicada a los resultados de la carrera Gran Premi Monster Energy de Catalunya MotoGP.

Quartararo cruzó la línea en tercer lugar, pero recibió una penalización de tres segundos por atajar las curvas 1 y 2 en las etapas finales, lo que lo degradó a la cuarta posición. Ahora, tras la penalización adicional, Quartararo finaliza sexto en el GP de Cataluña y tiene una ventaja de 14 puntos sobre Johann Zarco (Pramac Racing) en la clasificación general rumbo a Alemania.

