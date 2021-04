Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

El Campeonato del Mundo de Motociclismo reúne, supuestamente, a los mejores pilotos de motos del mundo. Lo mismo pasa con los técnicos, los jefes de equipo, los fotógrafos, etc. Puesto que hablamos de un deporte de élite es de esperar que quienes integran la familia de MotoGP sean especialmente diestros en su disciplina y así sucede en la mayoría de los casos.

Sin embargo, en el Gran Premio de Doha hemos visto que no pasa lo mismo. El nivel de los macarras que habitan el paddock envueltos en un mono de piel de canguro es más bien de aficionado tirando a malo. Obviamente me refiero a Jack Miller, John McPhee y Jeremy Alcoba. Seguro que en el colegio conociste a unos cuantos macarras –estos siempre se empiezan a forjar en la escuela- y sabes de qué te hablo.

En el manual del buen macarra primera página, capítulo uno, especifica claramente que para tener una buena pelea hay que huir lejos de la fiscalización de los profesores. Ninguna buena tormenta de golpes empezaba sin el consabido -¡Nos vemos a la salida!-. Hasta para ser un macarra de barrio hay que seguir ciertas normas y en el caso de nuestros queridos pilotos deberían tomar buena nota de ello.

En este caso no se trata de huir de la reprimenda de los profesores, léase patrocinadores, organizadores o quien corresponda. Se trata de que mientras se disputa una carrera de motos el riesgo de una lesión y en caso extremo la muerte, siempre sobrevuela el asfalto. Afortunadamente llevamos muchos años de ingentes esfuerzos para disminuir dicho riesgo y se ha logrado un nivel de seguridad impresionante, pero los macarras que no se citan fuera de la pista tiran todo eso por la borda.

Dos pilotos que no abandonan la pista de forma inmediata tras una caída añaden un riesgo innecesario para la seguridad de este deporte. Si otro piloto sufre una caída en ese momento, ellos mismos pueden sufrir graves consecuencias por el impacto o incluso el otro piloto al golpearlos. Es un riesgo inherente a este deporte y por eso se minimiza al máximo siempre que es posible. Exponerse a él para dar patadas y puñetazos a otro piloto es una torpeza estúpida pero cobre todo, innecesaria.

Otra práctica no muy aconsejable –nótese la ironía- es la de impactar contra una moto cuando rueda a 200 km/h. Más allá de la peligrosidad del impacto, hay un riesgo realmente escalofriante de desestabilización que acabe en caída. El problema de una caída en recta es que es muy factible que el piloto no se salga del asfalto, sino que quede dentro de la pista a merced de los pilotos que llegan. No hace falta explicar lo peligroso que es una atropello en esas condiciones ¿verdad?

The battle between @jackmilleraus and @JoanMirOfficial saw this flashpoint! 💥

Entering the main straight, the pair got a little too close for comfort! 😲#DohaGP 🏁 pic.twitter.com/7zzXHdTlOB

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 5, 2021