Háganle caso a Rossi, ahora que todavía pueden

Siempre que asisto a un debate Rossi-Marc, apunto un detalle que para mí resume a la perfección la lucha de poderes que se iba a desarrollar entre esos dos pilotos. En Catar 2013, la primera carrera de MotoGP de Marc Márquez, tuvieron una interesante batalla que se saldó con Valentino segundo y Márquez tercero cerrando un podio encabezado por Jorge Lorenzo. Tras aquel primer duelo que se resolvió a favor del italiano, el 46 soltó una frase en referencia al 93 que seguramente ni él mismo intuía como iba a ser de lapidaria: “A este hay que ganarle ahora que todavía puedo”, comentó entre risas a los periodistas.

En la siguiente carrera, en el Circuito de las Américas, Marc le mojó la oreja –a Rossi y de postre al resto de la parrilla- y del resto ya conocen la historia. Aquel año el de Cervera acabó campeón. Y el siguiente. Y cuatro veces más. Esto que ahora no viene a cuento de ningún debate sobre estos dos pilotos, recobra todo el sentido en un año en el que Marc Márquez vuelve a MotoGP después de una ausencia interminable y aparece en Moto3 un piloto como Pedro Acosta, sin olvidar a Raúl Fernández y su flamante victoria en Portimao en la categoría intermedia.

Esa importante profecía de Valentino cobra más importancia que nunca tras las carreras que vimos en Portugal. No desaprovechar el “ahora que todavía puedo”, porque quien sabe si mañana podré. Por eso es vital para los pilotos maximizar todas las opciones de éxito mientras todavía pueden. Por difícil que les parezca ganar una carrera, la próxima puede ser cuando explote un nuevo piloto que los eclipse para siempre convirtiéndolo en imposible.

Me da igual que se llamen Jack Miller, Sam Lowes o Jaume Masià. Seguramente les será más factible ganar en Jerez que en Le Mans tras una nueva derrota. Nada otorga más confianza a un piloto sobre sus posibilidades de ganar la próxima carrera que haber vencido la anterior. He dado tres nombres, pero esto va por todos los Viñales, Bezzechis o Rodrigos del campeonato, se llamen como se llamen. Hay muchos más. Los que siempre han tenido un motivo para no llevarse el gato al agua o se ponen las pilas o acabarán arrollados.

Ahora que Marc todavía renquea, hay que luchar por cada carrera sin bajarse del podio y ganar la mitad de ellas. Ahora que Raúl todavía no ha pilotado una Moto2 en más de quince circuitos, hay que tirar de veteranía y machacar viernes y sábado para que no les pueda dar caza el domingo. Ahora que Pedro todavía no ha ampliado la vitrina donde guarda los trofeos mundialistas, hay que estar primero o segundo en la última vuelta de cada carrera para dejarlo atrás en la línea de meta. Como dijo Valentino, a estos hay que ganarlos ahora que los veteranos todavía pueden. Si no, como en MotoGP en 2013, todo puede ser historia.

