La marca del ala lesionada

La crisis de Honda no es más que la crisis de Marc Márquez. La crisis de Marc Márquez, no es más que la crisis de su brazo. La sequía de resultados de la marca del ala dorada no es más que la factura que tiene que pagar por sus últimos seis títulos de MotoGP.

Siempre se ha criticado la Márquezdependencia que sufría Honda, aunque como estrategia le ha dado seis de los últimos ocho títulos disputados. Incluso podemos augurar que la corona de 2021 tampoco será para HRC, lo que les dejará con seis títulos de nueve. Eso son dos tercios. Dos de cada tres títulos disputados en prácticamente la última década, balance del que por pura aritmética no puede presumir ninguna otra marca. Ni de lejos.

Está claro que la situación actual de Honda no es nada halagüeña, pero la apuesta ciega por Marc Márquez no parece haber sido tan errónea vistos los resultados anteriores. Ahora, con Marc lesionado, toca sufrir la resaca de tan embriagadora borrachera de títulos. Ya se sabe, lo excesos nunca salen gratis y de una forma u otra siempre hay que pagar la factura. Sin embargo podemos tirar del tópico de que en japonés crisis significa oportunidad para convertir uno de los peores baches de su historia reciente en el gran revulsivo que les haga ser de nuevo la marca dominadora.

¡Ojo! No me refiero a que vuelvan a conseguir victorias y títulos, sino que me refiero a que la Honda vuelva a ser una máquina temible en manos de pilotos que no sean Marc Márquez. Si actualmente la crisis de Honda es la crisis del brazo de Marc Márquez, la recuperación de los resultados para la marca japonesa vendrá con la recuperación del brazo del de Cervera. Un brazo que finalmente evoluciona positivamente a tenor de los resultados del catalán y la paliza de 87 vueltas que se dio en el test de su circuito de casa.

Pero si Honda se conforma con volver a los éxitos cuando Marc recupere su brazo, perderá la oportunidad que le da el actual fracaso de reformar su moto para que más pilotos consigan ser competitivos. Pedrosa, Nakagami, Lorenzo, Álex Márquez y Pol Espargaró son pilotos de contrastadísima calidad a los que esta Honda se les atragantó o se les está atragantando. El reto de Honda no es volver a ganar cuando Marc se recupere sino conseguir que sus otros pilotos sean capaces de exprimir la moto.

Así que harían bien de aprovechar este bache. Puesto que ya tienen el año perdido harían bien en invertir a largo plazo en una moto apta para todos sus pilotos. Eso que se están viendo forzados a hacer ahora por falta de resultados y que deberían seguir haciendo cuando Marc se recupere y vuelva a luchar por ganar carreras. No tengo la más mínima duda de que eso ocurrirá más pronto que tarde. Si Honda vuelve a apostar a una sola carta, aliviada, volverá a depender de que el 93 no se lesione y volverá a ser prisionera cuando tenga que negociar su nuevo contrato.

Cuando Honda apostó el todo por el todo por el mayor de los de Cervera consiguió más títulos que cualquiera de sus rivales. Los masacró. Sin embargo se volvió más débil y dependiente de lo que ha sido la marca del ala dorada en toda su historia reciente. Ahora, desde el fondo de un bache del que no ha conseguido más que un par de podios en dos años, tiene la oportunidad de resurgir para no tener que sufrir nuevamente lo mismo en el futuro. Marc volverá ganar carreras seguramente este año, hará bien Honda de hacer como si no pasara y siguiera sumida en la sequía que arrastra actualmente.

