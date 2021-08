Diego Gubellini explica el pilotaje de Fabio Quartararo, la Yamaha y cómo se trabaja en la nueva MotoGP

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Tengo que explicaros que esta entrevista empezó con una pequeña anécdota. Se trataba de la primera carrera tras el parón veraniego de 5 semanas y cuando fui al hospitality de Yamaha para sentarme frente al ingeniero Diego Gubellini, me encontré con que tenía a mi disposición a Fabio Quartararo.

Con la lógica sorpresa, y entre risas, me dirigí al piloto para decirle con cierto tono de broma “no es por faltarte al respeto, pero es que contigo no quiero hablar”. Su alegría al descubrir que no iba a tener que pasar 20 minutos contestando a preguntas que seguro ya le han hecho le llenó la cara de felicidad.

En absoluto le sentó mal no ser el centro de atención y se alejó diciendo “eres el mejor periodista del paddock”, mientras sonreía por poder evitar las obligaciones de ser un personaje público.

Y ahora sí, entramos en la más que interesante entrevista con el jefe de mecánicos del líder del campeonato del mundo.

Diego Gubellini es el jefe de mecánicos de la parte del box que alberga al equipo de Fabio Quartararo, al que llegó procedente del equipo satélite de Yamaha y al que el piloto puso como condición en su traslado a la estructura oficial de la marca.

La experiencia del técnico se dilata a lo largo de 23 temporadas de trabajo continuado en el campeonato, habiendo pasado por Honda y Aprilia, para haber encontrado su época de mayores logros deportivos en Yamaha.

Empezó como ingeniero de datos, debido a su formación de ingeniero electrónico, que compatibiliza con una pequeña empresa familiar dedicada al diseño y fabricación de componentes electrónicos para los aficionados que tienen motos que entran a circuito; otra prueba de que la pasión es indispensable en este mundo.

Gubellini nos ha explicado cuáles son las necesidades que tiene la Yamaha y cómo han encontrado el equilibrio entre la configuración para que su moto funcione en diferentes tipos de trazados. Especialmente, señala el técnico de Bolonia, que se debe a la técnica de pilotaje de Quartararo.

“Que Fabio Quartararo se mueva más en el eje longitudinal de la moto no es algo ligado a los neumáticos, sino una característica suya, una tendencia que permite a Fabio ser constante en muchas pistas diferentes”, ese movimiento lo ejecuta para solucionar defectos de la configuración de la moto.

Es prácticamente imposible tener una moto con la configuración ideal para los cuatro sectores que componen una pista, y el hecho de que señale que Yamaha necesita más esa ayuda, deja claro que es una moto que tiene más desequilibrios en su rendimiento. Es una moto que tiene más problemas para tener un buen comportamiento en todas las secciones de un circuito.

De ahí que el piloto tenga que ayudarla más, porque en aquellas partes del trazado en donde la moto no está ‘en su sitio’ es el piloto el que interpreta la necesidad de la moto y ajusta su posición para ayudarla a trabajar de la mejor manera posible.

Dice el ingeniero que esta característica de pilotaje la están aportando los jóvenes que en los últimos años están llegando a MotoGP y que ha observado también en Joan Mir, Álex Rins, Francesco Bagnaia o Jack Miller, pero que se hace más patente en el caso de Fabio Quartararo porque “quizá Yamaha lo pide más”.

Quizá fuese eso a lo que se refería Franco Morbidelli cuando dijo que había visto los datos del piloto francés cuando eran compañeros de equipo y se refirió a su estilo de pilotaje como “extraño”, algo que no comparte en absoluto el tranquilo técnico del líder del campeonato y que sigue contando algunas diferencias entre lo que en MotoGP se ve y lo que en realidad sucede.

Esto es interesante leerlo palabra por palabra de lo que explica sobre las apariencias y lo que está ocurriendo con una moto.

“Antes de venir a Yamaha estuve muchos años en Honda y podíamos ver los datos de Marc Márquez. Lo que hacía Marc diferente de los demás era que, desde fuera parecía muy agresivo y con mucho movimiento en la moto, en realidad si mirabas el freno y el gas era bastante suave en cómo los usaba. Abría gas de forma dulce y frenaba de forma dulce, para mí es normal y extraño para quien lo ve desde fuera; Fabio hace un poco lo mismo con la Yamaha”.

Lo que explica del pilotaje de Marc Márquez, aplicado al caso de Fabio Quartararo, forma parte de las características de los pilotos excepcionales; porque son capaces de comprender cómo tienen que pilotar la moto con la virtud de no poner la moto en dificultad, de no llevarla hasta el punto de crisis adaptando su estilo de pilotaje.

Esa capacidad de adaptar el pilotaje es el que, a su juicio, marca la diferencia entre su piloto y el resto de hombres de la marca. Si el equipo le pide que cambie su pilotaje en algún punto del circuito en donde puede mejorar, normalmente consigue hacerlo. Por eso es un piloto que suele ir de menos a más en los fines de semana de Gran Premio.

También el poder de adelantar a pilotos de otras fábricas se debe a su capacidad de adaptación. Es un trabajo que hace el francés encima de la moto al modificar la forma de ir rápido en un punto del circuito respecto de cómo lo hace normalmente, claro que se lo ha de permitir la moto y recuerda que en 2020 tampoco ellos podían superar a rivales.

Al hablar de la diferencia entre el primer año con moto oficial y este dice “la moto va mejor que el año pasado, pero el año pasado creo que es un paréntesis porque ha sido extraño. Nuestra moto no era competitiva, es una opinión personal, para mí la moto 2019 era más competitiva que la 2020 y este año es más parecida a la de 2019, además de que Fabio tiene más años de experiencia y el paquete es más competitivo”.

Por lo que no hay únicamente una mejora mecánica o una mejora del piloto, todo el conjunto es el que ha mejorado para poder tener una buena base técnica que permita al piloto hacer su parte, aportando el bagaje de lo aprendido las temporadas anteriores para que sea capaz de llevar la moto a un nivel más elevado.

Pero no sólo el piloto ha tenido que adaptarse. Escuchamos las declaraciones de Dani Pedrosa tras su wild card en el Gran Premio de Estiria, en que decía que no le gusta el campeonato de MotoGP actual, ya que se trabajaba de otra forma que no era prepararse mejor para la carrera sino que el enfoque era para los clasificatorios. Diego Gubellini habló sobre el cambio de método.

“Hace 23 años que trabajo en el campeonato,(…)en los últimos 10 años o menos ha cambiado el sistema. Ahora un punto importante es hacer trabajar la goma de forma correcta”, explicaba el ingeniero que antes se intentaba que el piloto se sintiese lo más cómodo posible para ir rápido, pero que ahora se fija como objetivo que el neumático trabaje de la forma correcta.

Al cambiar el foco en la prioridad, ahora debe ser el piloto el que se adapte a las necesidades de la moto y no al revés. Quizá por eso gane mayor importancia el que fábricas y pilotos tengan más en cuenta con quién firman que les permita explotar el máximo de sus características, a las dos partes.

Este cambio de MotoGP ha llevado a hacer trabajar lo mejor posible los neumáticos frente a la sensación o necesidad del piloto, y se ha llegado a eso porque “la diferencia en carrera la consigue quien logra mantener un ritmo más constante. La velocidad no marca la diferencia”, apuntaba Gubellini sobre a dónde han llevado los cambios de concepto.

La igualdad que provoca el reglamento técnico y la electrónica única que proporciona el campeonato hace que muchos pilotos sean capaces de tener una velocidad muy similar a los hombres de cabeza. Ya no se busca el ser lo más rápido posible si no el más regular, el paradigma ha cambiado.

