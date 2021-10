La moto no es tan importante ¿Cómo se gana en Texas?

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Una de las cosas que más me ha llamado la atención de la jornada de prensa del Gran Premio de las Américas, es que varios pilotos sí que han hecho comentarios interesantes sobre la exigencia del Circuit of The Americas.

Todos los pilotos de MotoGP que han hablado de ello, lo han hecho en la misma dirección y con los mismos motivos. Tanto fue así que MotoRaceNation le preguntó nada menos que a Valentino Rossi sobre este particular.

Antes de entrar en materia vamos a hacer, a grandes rasgos, un repaso del trazado tejano. Un trazado tan largo y tan diverso entre sí, que hace imposible tener un setup ‘perfecto’ para todas las secciones de la pista y que brinda una importancia mayor de la habitual al piloto.

Es interesante ver el circuito en cuatro partes, que no coinciden con los sectores de cronometraje que se establecen en todas las pistas. Tenemos que ver el circuito con una primera parte que va desde la curva 1 hasta la salida de la curva 10, el segundo segmento independiente nos lleva desde la curva 11 hasta la 12, y ahí empieza de nuevo el “lío” que hasta la curva 20 se convierte en el tercer sector. El cuarto y último va desde la salida de la 20 hasta la línea de meta.

Lo primero que hay que decir es que el “tiempo gratis” se reparte en el que hemos definido aquí como el tercer sector, la recta que lleva desde la curva 11 hasta la 12. También en la recta que lleva desde la curva 20 hasta la 1, pero al ser mas corta y tener la frenada en subida hacia la curva 1 no se consigue tanto tiempo gratuito.

Los sectores importantes son el primero y el tercero. El motivo no es otro que el hecho de que las curvas sean enlazadas, y la forma en que tomes la curva anterior va a condicionar el modo en que tomes la siguiente, de tal manera que la primera curva de cada una de estas secciones del circuito va a marcar la velocidad a la que se haga.

“Esta pista el piloto es muy importante porque esta pista está llena de particular secciones donde todos los pilotos pueden interpretar de forma diferente. Partes con 5-6-7 curvas seguidas que se pueden hacer con diferentes líneas“, respondía Il Dottore a quien firma este texto.

La clave está ahí, en las líneas que permita hacer cada moto en la pista, también Marc Márquez lo comentaba en la rueda de prensa oficial cuando dijo que era un trazado que se adaptaba a su estilo de pilotaje. En su caso se debe a la profunda frenada que permite la Honda y la capacidad de entrada en curva, algo que además le ayuda para los cambios de dirección.

Lo suscribía Álex Márquez, cuando le consultaron si seguiría la configuración que hiciese Marc. Ahí apuntó que “más que su setup tenemos que seguirle en pista o verlo en la tele para ver cómo hace la diferencia“. Para el menor de los Márquez es un circuito en que la diferencia no está en la moto, sino en el piloto.

Algo confirmado por Pol Espargaró, en donde sólo habló de la importancia de tener bien configurada la electrónica de la moto, atendiendo a las necesidades de las diferentes aceleraciones requeridas para la salida de las diferentes curvas.

