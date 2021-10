La mejor carrera del año para Aprilia

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

El titular se puede escribir porque su piloto, Aleix Espargaró, ha salido ileso de todas las caídas que ha sufrido en el fin de semana. Vaya eso por delante porque entre la igualdad técnica y la mala interpretación de lo que es competir por parte de algunos pilotos, tenemos suerte de no estar lamentando nuevas pérdidas.

El incidente de Moto3 generado por Deniz Öncü, aunque podría haber sido cualquier otro piloto de la categoría, deja patente la imperiosa necesidad de cambiar cosas en la categoría. No sólo a nivel técnico y no sólo en esta clase, sino en todas las categorías de promoción. Crucemos los dedos porque, al fin, suceda.

Pero volvamos a la carrera de Aleix Espargaró y su fábrica, que sostengo que es la mejor de todo el año para él y para Aprilia. Supongo que será complicado comprender esta afirmación cuando el piloto ha sufrido hasta cinco caídas en las seis sesiones en las que ha participado.

¿Cómo puede ser una carrera que termina con cero puntos la mejor para un piloto y su fábrica?

Lo cierto es que Aprilia ha estado siendo competitiva en la mayoría de circuitos en que ha participado, si atendemos a los resultados, incluso ha habido algunos ‘ceros’ que se han producido por fallo mecánico o caída debida a un error de pilotaje cuando estaban siendo competitivos. Esos casos sirven para que la fábrica mejore su parte mecánica o que el piloto aprenda qué necesita o permite la moto.

La moto ha mejorado muchísimo, aún está sin ganar carreras pero sí que ha conseguido un podio esta temporada. Un podio peleado en una lucha cuerpo a cuerpo hasta la última vuelta con Ducati, pero tener que pelear por el tercer peldaño del podio significa que queda margen de mejora. Sin restar un ápice de mérito para la moto y el piloto.

Y precisamente es ese el punto en el que estoy queriendo centrar la atención, que quizá hasta ahora ha estado faltando algo en el desarrollo de la moto que no les ha permitido estar más veces en las tablas. Además de lo obvio, que es un motor con mayor potencia.

Esta carrera de Austin ha generado a Aleix Espargaró una ristra de caídas que no comprende, y como él mismo decía “no me vale cerrar la carrera y tenemos que encontrar una solución”. Realmente han probado tantas cosas que ha llegado a tener en pista hasta 3 ‘motos diferentes’, con una configuración tan distinta que las consideran motos diferentes.

Le pregunté cuándo se le cerraba la dirección, porque es diferente se eso sucede con el freno presionado y cargando el tren delantero, o si sucede cuando se suelta y se genera la transferencia de peso hacia el tren trasero. Mejor dicho para este caso, se libera el tren delantero del peso (presión) que estaba recibiendo.

Muy posiblemente la moto tenga este problema desde su nacimiento, pero que por la evolución del global del paquete no se hacía perceptible. Hay que pensar que esta moto es nueva de esta temporada y han tenido que familiarizarse con ella el piloto y los técnicos, y han tenido que ir mejorando la base de la moto carrera a carrera.

Puede que este problema con el tren delantero haya sido uno de los motivos que terminasen en los discursos de Aleix Espargaró, cuando decía que no había podido rendir como en los entrenamientos o que les faltaba ese “algo” que les permitiese estar luchando por las plazas de podio. Casi con total seguridad Aleix Espargaró ha puesto lo que le faltaba a la moto en ese punto, consiguiendo enmascarar el problema a cambio de alguna décima, y si no se detecta el problema no se puede solucionar.

Ese problema se ha visto maximizado en el Circuit of the Americas y, sabiendo que el piloto está perfectamente, han sido una auténtica bendición para que los ingenieros de la Casa de Noale puedan trabajar en mejorar la moto para 2022. Además del motor, ahora van a tener la información necesaria para poder investigar cuándo el tren delantero entra en crisis y podrán entender en qué carreras les ha condicionado.

Es por eso que afirmo que, no en resultados, no en cuestión de satisfacción, pero sí en clave de futuro, esta ha sido la mejor carrera del año para Aprilia.

