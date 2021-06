No es Maverick Viñales, la anomalía es Fabio Quartararo. Yamaha en serios problemas

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Sachsenring 2021 pasará a la historia del deporte por la victoria de Marc Márquez, que a pesar de sus problemas físicos, la falta de competición y en contra de su moto, consumó uno de los retornos más extraordinarios de la historia.

Y me voy a ceñir a esa palabra: extraordinario, que según la RAE significa “fuera del orden o regla natural o común”.

A nadie se escapa la temporada que está teniendo Maverick Viñales, que de ganar en la primera carrera de la temporada ha pasado a ser último en la carrera del Gran Premio de Alemania.

En esa transición no ha vuelto a pisar el podio, siendo su mejor resultado los quintos puestos de la Doha y Montmeló, y promediando 6,25 puntos en las carreras en que no ha estado en el podio. Eso equivale a terminar 10º en cada carrera, y Maverick Viñales no se puede permitir esos números.

Es una percepción extendida que el piloto de Yamaha es frágil o inestable mentalmente, quizá porque nos gusta juzgar con prontitud o porque no tenemos todos los elementos para ser realmente justos.

Lejos de querer defender a nadie, todas las partes tienen su porcentaje de responsabilidad, sí que he ido averiguando algunas cosas que no han llegado al público hispanoparlante y que me han llevado a escribir este artículo.

Muchos de los que seguís mi canal de Twitch me habréis oído decir que la Yamaha es una moto que está resultando muy compleja de configurar, y en las últimas semanas vengo diciendo que es un caso cada vez más común: sólo un piloto es capaz de llevarla rápido.

Valentino Rossi siempre comenta que no encuentra la configuración que le permita ser rápido a la salida de las curvas, y que si mejora esa parte entonces no puede disponer de una moto ágil. Por su parte, Maverick Viñales también se ha estado quejando del grip trasero, unas veces para aplicar el freno motor y otras para poner en el suelo la potencia de su motor al acelerar.

¿Cómo es que Fabio Quartararo está consiguiendo unos resultados que se pueden utilizar como argumento para desacreditar las quejas de Viñales?

Hablando con Franco Morbidelli para que aclarase cómo lo hace Fabio Quartararo para ser rápido, aprovechando que él le ha tenido como compañero, dijo “lo sé todo sobre el extraño estilo de pilotar de Fabio. Pero ya está”, en clara referencia a que no se puede copiar.

De la misma manera que no se puede copiar el pilotaje de Marc Márquez en la Honda, o no se podía copiar el de Casey Stoner con la Ducati, en Yamaha han encontrado a un hombre que sí es capaz de explotar la capacidad de la moto pero al que no se puede emular.

Si se criticó a Ducati en el pasado por ser una moto que sólo podía pilotar un hombre, o se critica ahora a Honda porque nadie que no sea Marc Márquez puede ganar con esa moto, ha llegado el momento de decir alto y claro que en Yamaha tienen el mismo problema.

Ninguno de los pilotos de la marca que empezaron detrás consiguieron mejoras sustanciales. Franco Morbidelli empezó la carrera el 17º y acabó un puesto más atrás, mientras que Valentino Rossi arrancó el 15º y sólo pudo ganar una plaza en toda la carrera.

Añadía luz a la situación de Yamaha Morbidelli cuando explicaba que prácticamente no hay opción de adelantar con las motos de su marca. Siguen siendo débiles en el cuerpo a cuerpo pero, de nuevo, no para Fabio Quartararo.

Pero Maverick Viñales no quiere ser Fabio Quartararo, como ninguno de sus compañeros de Yamaha, o igual que los pilotos de Honda tampoco quieren ser Marc Márquez. ‘Aprender de’ es una cosa muy diferente de ‘convertirse en’, pero las mentes de los ingenieros no entienden eso.

A Maverick Viñales no se ha olvidado cómo ser rápido encima de la moto, y hay que empezar a creer los problemas que dice tener y que no tiene él solo. Leí hace poco de alguien más inteligente que yo que “el éxito esconde los problemas”, también hace mirar en la dirección equivocada.

