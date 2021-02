Joan Mir y Alex Rins creen que Suzuki mantendrá su ventaja técnica en 2021

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

El equipo Suzuki Ecstar, antes de la presentación del equipo, ha puesto a sus pilotos vía Zoom “delante” de la prensa para que pudiésemos consultarles cómo han vivido los cambios que provoca la salida de Davide Brivio, cómo están preparando la temporada y qué se puede esperar de ella.

Suzuki seguirá teniendo ventaja mecánica

Hay veces que una explicación se hace más corta si se empieza por la conclusión: Suzuki va a seguir teniendo ventaja sobre el resto de fábricas.

El hecho de que no haya evoluciones en los motores les hace pensar, tanto a Joan Mir como a Alex Rins, que no va a haber cambios sustanciales de rendimiento en 2021.

2020 nos llevó a circuitos en épocas del año diferentes de los que se acostumbraba a ir, por lo que la información de las motos no se ajustaba a lo necesario y Suzuki brilló por su versatilidad y capacidad de adaptación para, con ello, conseguir el título y el tercer puesto en la clasificación de pilotos.

Pude preguntar a Alex Rins si la ventaja de adaptación podría desaparecer con unas condiciones de calendario más normales, en que las fábricas rivales tengan todo bajo mayor control, pero considera que aún estarán por delante.

“Continuaremos con ese plus de que la moto se adapta bastante rápido a los circuitos a la pista y a las condiciones. Creo que vamos a mantener esa pequeña ventaja, ahora hay que saber cómo sacar el máximo provecho a esto”, respondió el #42.

Para Joan Mir la clave está en mejorar el chasis y electrónica para adaptarlo más al motor que tienen: “espero no ver muchos cambios, porque normalmente lo que hace cambiar el carácter de la moto es el motor, pero sí que alguna mejora. No solo nuestra, sino de otras fábricas”.

Espantó la autocomplacencia y dijo que tenían que seguir trabajando con la moto a pesar de estar congelado el desarrollo y haber sido campeón: “nunca estoy contento. Tenemos una base buena pero tenemos una moto con la que no hemos hecho ninguna pole y hemos de seguir trabajando para tener una moto más rápida”.

Por el momento habrá que esperar para ver si el cambio de construcción del neumático trasero de Michelin le permite seguir rindiendo de la forma que lo hizo o si, por el contrario, el mayor rango de temperatura en el que trabajará la nueva goma irá en favor de otra fábrica.

En este momento sólo hay confirmado a nivel técnico un nuevo paquete aerodinámico para la GSX-RR.

Dos incógnitas para Marc Márquez

La situación del ocho veces campeón del mundo, Marc Márquez, es una incógnita para todo el mundo. A pesar de que en MotoRaceNation hemos obtenido información de fuentes cercanas (leer aquí), nadie sabe exactamente cuál es la situación de su recuperación y rehabilitación, pero sigue siendo el nombre sobre el que aún pivota todo.

“Mucho, mucho Cuesta mucho”, me respondía el campeón del mundo cuando le pregunté por cuánto le cuesta a un piloto volver a ser rápido cuando lleva un tiempo sin competir. Sin embargo, Joan Mir añadió que “si está para ganar en la primera carrera no me sorprendería tampoco, y por eso digo que después de 8 mundiales se merece el hecho de, para mí, ser el favorito”.

Aunque afirma que lo normal para un piloto sería “estar toda esta temporada para retomar sensaciones, empezará peor y luego acabará bien”, pero el respeto que se ha ganado Marc Márquez lleva a que sus rivales sigan viendo la figura del piloto de Honda como a un Goliat difícil de enfrentar.

Alex Rins apuntó que no es la primera vez que Marc Márquez esconde el alcance real de sus lesiones, algo que impide saber en qué punto de la recuperación se está: “Todo el mundo está diciendo muchas cosas, pero creo que hasta el último momento no se sabrá la verdad. También en el pasado, en el caso de Marc, escondía mucho su estado real. Veremos cómo se encuentra”.

Lo que sí dejó claro el piloto de Barcelona fue que le gusta verle en pista, por su talento y lo que de él se aprende. En la línea de su compañero añadió que, si vuelve al nivel en que estaba, puede abrir la pequeña ventaja que tenía pero que, en cualquier caso, “puede ser muy interesante tenerlo en la lucha”.

