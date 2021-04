Porcelana Rossi

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Existe en España la costumbre de regalar a familiares y amigos algunos recuerdos de las visitas a zonas diferentes de la nuestra, pero como normalmente son de dudoso gusto y no es fácil decidir dónde ubicarlo en la casa se les dio el nombre de “pongo”. Por el “¿y dónde lo pongo?”

Cuando el recuerdo quiere ser de mayor categoría suele tratarse de una figura de porcelana y, por el significado que tiene, hay que encontrarle un sitio, sí o sí, a ese “pongo” que es un recuerdo de mucha calidad.

Yamaha también creyó tener un “pongo” en la figura de Valentino Rossi, y decidió ponerlo en una estantería en la que no le resultase tan incómodo. Esa fue la estantería del SIC Petronas, que ha torcido el morro al recibir el regalo.

Razlan Razali dijo que, tras haber estado casi un año de negociaciones, no había podido sentarse con Valentino Rossi y que no le conocía como persona. Alejándose de la figura que le habían impuesto.

Tampoco se ha mostrado partidario de renovarlo cuando dijo que “Valentino Rossi es una excepción en nuestra apuesta por jóvenes valores”. Valentino Rossi sólo tiene un año de contrato con el SIC Petronas.

El ‘Team Principal’ del SIC Petronas recordó también que existe una exigencia de resultados mínimos para ni siquiera sentarse a hablar de la renovación con el nueve veces campeón del mundo. No hay nada seguro, ni siquiera que el equipo siga con Yamaha, lo que complica más la situación de la figura italiana.

¿Podemos considerar a Valentino Rossi un recuerdo de porcelana que no sabemos dónde poner?

Además de Yamaha, hay muchas voces que piensan que sí. Que los resultados de estas dos primeras carreras marcan un claro sendero hacia la salida de la categoría de MotoGP, que mejorar los tiempos en la segunda carrera pero acabar más lejos del ganador no es otra cosa que empeorar.

Es cierto que lo que marca tu carrera es la diferencia con el ganador, y en la segunda carrera se incrementó la distancia de Valentino Rossi con el ganador. Algo no esperado, porque en una segunda carrera en la misma pista lo normal es ajustar las distancias.

Foto: David Goldman – Valentino Rossi, al fondo, descolgado del grupo trasero de la carrera

Pero hay que tomar perspectiva: Fabio Quartararo fue encumbrado como campeón del mundo tras las dos primeras carreras de la temporada 2020, al salir de Jerez habiendo dominado con grandes diferencias las dos carreras. Todos recordamos que no fue así.

No soy de los que defiende que Valentino Rossi se haya ganado el derecho de retirarse cuando quiera, porque ya hace años que es una decisión que no le corresponde tomar a él. Cuando le impusieron condiciones para seguir, perdió esa potestad.

Pero de ahí al ventajismo de sentenciar a un piloto por dos carreras, me da igual quién sea, es cometer un error de bulto y no darle la oportunidad de competir. Al fin y al cabo, la competición va a ser el único juez justo para decidir si el #46 se retira o no.

Dejemos que sea el propio Valentino Rossi quien tome la única decisión que aún le queda, la de retirarse, y que aquellos que tengan ganas de tirar ese “pongo” se contengan hasta que los resultados de una temporada hablen.

