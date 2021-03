Los nuevos laberintos en el retorno de la acción a MotoGP

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Tres días de test han terminado en el circuito de Losail, el primero de esta nueva “temporada Covid”. En otros años los pilotos oficiales no hubiesen formado parte de este test, ya que habrían probado sus nuevas motos tras el último gran premio, y en febrero habrían probado las evoluciones en el circuito malasio de Sepang.

Yamaha, cambios que no resultan

Sin haber podido poner una moto en pista desde el cierre del campeonato 2020, y con los motores congelados, los equipos han trabajado en el resto de apartados de la moto; a grandes rasgos podemos agrupar en aerodinámica y parte ciclo.

Había muchas ganas por parte de los pilotos de Yamaha para subirse a una moto que la pasada temporada mostró una extraña combinación de victorias e inestabilidad. No era extraño que Fabio Quartararo señalase en una de sus comparecencias que lo que quería de la moto es que fuese predecible.

El propio Fabio Quartararo, junto con Valentino Rossi, Maverick Viñales y Cal Crutchlow, han tenido mucho trabajo para tratar de seleccionar cuáles van a ser las piezas que seleccionen para incluir en el puzzle “Yamaha M1 2021”, para ello la fábrica ha diseñado un plan de trabajo específico para cada piloto.

Ninguno de los pilotos oficiales ha sentido el nuevo chasis como la mejora que esperaban. El más crítico ha sido Valentino Rossi, al decir que apenas notaba diferencia entre la moto nueva y la de 2020; mientras que Fabio Quartararo aplazaba su opinión hasta completar más pruebas en el próximo test.

Maverick Viñales siguió un camino diferente en sus declaraciones, acercó su discurso a los planteamientos de Franco Morbidelli al responsabilizarse de entender las necesidades de la moto y ver si tenía que buscar las soluciones en el pilotaje y no en la configuración. Algo que quizá le haya influido en la decisión de no probar todavía el nuevo chasis.

El de Roses, conociendo el límite del motor de su Yamaha para llevar a cabo adelantamientos por velocidad en recta, trabaja en las frenadas para superar a sus adversarios, así como el conseguir algo más de tracción a la salida de las curvas. Comentó que este año probará en los entrenamientos el hacer más adelantamientos para preparar la carrera.

Franco Morbidelli, por su parte, se ha visto sorprendido por las nuevas piezas que Yamaha ha desarrollado para su moto. Sus piezas le ayudan en una mayor velocidad máxima que le ha sorprendido, aunque descarta que para él haya cambios en el chasis.

Suzuki con 2022 en la mirada

Haber conseguido el título de pilotos en 2020 les ha dado la tranquilidad necesaria para poder trabajar sin urgencias y planificando mejor el futuro. Suzuki ha aprovechado la congelación de motores para poner al grupo de ingenieros de motores a desarrollar el propulsor de la próxima temporada. Este trabajo no ha impedido que otro grupo de ingenieros haya desarrollado actualizaciones.

Lo más destacable ha sido un nuevo chasis. Han buscado una moto más ágil en el manejo, lo que quiere decir que es más fácil de hacer entrar en curva y facilitar el trabajo de los pilotos en los cambios de dirección. El problema es que dicha mejora viene con una contrapartida, y es que la moto es más inestable en frenada. Eso nos contaba Joan Mir.

Este punto es crítico ya que los pilotos de MotoGP entran en curva con el freno presionado y esa inestabilidad, que se traduce en movimientos de la moto, deriva en una falta de confianza por parte del piloto a la hora de buscar la máxima inclinación tras soltar los frenos.

Este es un claro ejemplo de que mejorar un apartado concreto no lleva a una mejora del rendimiento global, y que muchas cosas deben ser tomadas en cuenta.

Además de un nuevo chasis, también han probado un nuevo basculante que no parece haber generado ninguna opinión en Álex Rins. Este piloto probó también el motor que está preparando la fábrica para la próxima temporada, que le dejó muy buenas sensaciones al estar en un punto de partida igual al motor que usarán para el campeonato, y con más velocidad máxima.

Señalaba el piloto de Barcelona que es algo muy interesante, ya que las primeras versiones de los nuevos motores suelen ser de un rendimiento más bajo que el que tienen homologado y colgado en sus chasis de la temporada en curso.

Honda desempolva piezas

El necesario giro en la configuración de la RC213V 2020 que llevó a cabo HRC con las indicaciones de Álex Márquez, que le llevaron a cosechar dos podios en su temporada de debut con la que había sido una moto ‘maldita’, ha llevado a la fábrica japonesa a replantearse algunos desarrollos que habían producido en el pasado.

También han planificado los del Ala Dorada diferentes pruebas para cada piloto, con Pol Espargaró al margen para proceder con su adaptación a su nueva moto. Nos dijo que hasta que no estás sobre una moto no puedes saber si realmente se adapta a tu estilo de pilotaje, y afirmó que este es un claro caso de ‘swipe right’ de una famosa app de citas.

El piloto de Granollers aún no ha tenido ningún aviso de estar yendo al límite, y asegura que viendo lo rápido que está yendo Stefan Bradl aún tiene margen. Recordó que va a tener que sufrir alguna caída para terminar de aprender, pero que era importante primero hacer una progresión inicial en que la confianza del piloto no se viese minada. Veremos el próximo test.

En el apartado aerodinámico hemos podido ver a Takaaki Nakagami pilotar una moto con carenado negro con unas mayores alas. Parece que se busca una mayor superficie de contacto con el flujo de aire para generar un mayor empuje hacia abajo en el tren delantero. Debe dar mayor aplomo en las frenadas y sujetar el caballito al abrir gas, evitando que la electrónica corte potencia.

Por su parte, Álex Márquez es posible que haya sufrido las caídas por haber probado un chasis que no le gustó y que no le transmitió buenas sensaciones. El piloto del LCR explicó que ese nuevo chasis no lo era tanto, que ya en la temporada anterior lo había llevado Stefan Bradl en algunas carreras y anteriormente incluso Marc Márquez también lo había probado.

Se mostró ligeramente contento por haber podido ya determinar que no había que perder más tiempo siguiendo esa línea de desarrollo, ahora ya tienen más claro cuáles pueden ser las opciones para evolucionar ese apartado o, mejor dicho, haber decidido que hay que eliminar una opción.

Ducati, a la vanguardia de lo que no es la moto

En la memoria de todos van a quedar los años en que Andrea Dovizioso era el único rival que en algunas carreras podía plantar cara a Marc Márquez. Detrás de aquellos duelos se escribía otra batalla en la sombra, que no es otra que la de los ingenieros de las dos fábricas, peleando por conseguir la moto que mayor velocidad desarrollase en las rectas de los circuitos del campeonato.

Andrea Dovizioso se tuvo que adaptar a esa moto, igual que Marc Márquez a la Honda, aunque ninguno de los dos tenga en realidad el estilo de pilotaje que han mostrado, sino que se han adaptado a lo que tenían a disposición. Sabemos que Andrea Dovizioso estuvo pidiendo una moto que girase en mitad de curva, al soltar los frenos, aunque no fue escuchado.

Se espera una Ducati revolucionaria para 2022, pero la travesía en el desierto va a tener que seguir una temporada más. Habiendo cambiado a los dos integrantes del equipo oficial, confían en la experiencia de los pilotos para encontrar una regularidad que les ponga en la senda de la lucha por el título. Mientras tanto, seguimos viendo a la Ducati ir llenándose de ‘gadgets’.

En mi nueva aventura informativa, en Twitch, muchos me habéis preguntado qué era la luz que se proyectaba hacia el suelo desde la parte inferior de la moto. Se trata de un puntero óptico que se utiliza para conocer la posición, es decir que se usa para medir. El ejemplo claro es el típico ratón óptico, que mediante la luz va conociendo cuáles son los movimientos que hace el usuario.

Esa luz puede medir dos cosas, hasta donde yo sé. Una puede ser la distancia desde el punto en donde está el foco hasta el suelo, midiendo así cómo se comportan conjuntamente el chasis, el basculante y las suspensiones; la otra posibilidad es la de medir el deslizamiento lateral, es decir el derrape, que está teniendo el neumático trasero. Este último uso se da también en la F1.

Sea cual sea de las dos posibilidades, parece que el tiempo que no están desarrollando un motor más potente lo van a utilizar para tratar de conseguir una parte ciclo que sea más amable con los pilotos. Pero Gigi Dall’Igna y su equipo no se han quedado ahí.

Jack Miller nos habló de la parte aerodinámica, y está realmente contento porque tiene beneficios y no le ha encontrado ningún punto negativo. Las conducciones en la parte baja del carenado ayudan al anti-wheelie y además, añado yo, la adquisición del aire se puede llevar directamente al bloque del motor para que ayude a refrigerarlo. No sería extraño verlo ya en la primera carrea de la temporada.

Por otra parte, y ahondando en el dispositivo de salida que ya tenían, que bajaba el tren trasero, y que podían utilizar durante toda la carrera van a poder bajar también el tren delantero. Esto deja una moto achatada, con la suspensión comprimida y, sobre todo, un centro de gravedad más bajo. Algo que ayudará a poder mejorar aún más las salidas.

No son pocos los trucos de Dall’Igna.

Aprilia, un nuevo amanecer

Aleix Espargaró, el único piloto capaz de obtener un rendimiento destacable de la Aprilia, nos contaba que la moto no es que fuese precisamente una revolución, que los cambios que habían introducido no eran tantos. Sin embargo parece que la dirección de trabajo que este inverno han llevado a cabo en Noale está pagando dividendos.

A ojos del catalán, ha habido una mejora en la estabilidad de la moto, lo que le permite frenar más tarde y poder entrar con una mayor confianza en las curvas. Algo que se traduce en mayor velocidad en los giros que ayudan a una mejor aceleración.

También ha mejorado su aceleración, traccionando mejor en marchas bajas al abrir con rabia el puño del gas, a pesar de que sí que se lamenta de la falta de velocidad punta en las rectas. Cifró para el circuito de Losail un déficit de 15kmh, pero excusó al motor de esa falta de velocidad punta.

Todas esas mejoras que había comentado al inicio se deben a los nuevos paquetes aerodinámicos que está probando Aleix en Qatar, y son los que están provocando los cambios que nos describía Aleix Espargaró en su Aprilia.

Además de la falta de velocidad punta hay otro punto negativo que estos nuevos carenados provocan, y es que la mayor carga aerodinámica convierte la moto en mucho más física y más complicada de pilotar. Claramente será un elemento que marcará la decisión final sobre qué paquete aerodinámico escogerán.

KTM. Nuevo motor, pero no tanto

Detras las victorias conseguidas la pasada temporada, una para Brad Binder y dos para Miguel Oliveira, hay mucha determinación y mucho trabajo, y no sólo de motores vive el motociclismo.

Si bien es cierto que desde KTM han afirmado que no iban a hacer un nuevo motor, sino que lo que han hecho ha sido evolucionar el de 2021, han sido la fábrica más opaca con los elementos que han probado sus pilotos.

En las diversas conversaciones con Iker Lecuona, en que pudimos preguntarle sobre sus impresiones al respecto de las novedades, nos hizo saber que él no había probado el nuevo motor debido a su larga pausa. Las tres últimas carreras y el largo invierno dejaron al Valenciano con la misma moto que tenía en Aragón.

Sí que nos dijo que su trabajo estaba siendo probar y dar su opinión a KTM, no nos aclaró en ningún momento di qué partes se trataba ni cuáles eran los objetivos que perseguía. Nos quedamos sin saber qué era lo que estaban buscando.

KTM es un misterio ahora mismo, no sabemos si han mostrado todo su potencial o quizá están como Suzuki, tan convencidos de su base que no muestran sus verdaderas capacidades y se dedican a llevar a cabo unas pruebas que les hacen olvidarse de la posición en la tabla de tiempos.

Lo que está claro es que, todos, desde este próximo miércoles van a tener que enseñar sus cartas si quieren buscar una buena configuración para la carrera inaugural del campeonato.

Se va poner muy interesante, así que no dejéis de seguirnos en Motoracenation.com y en Twitch.

