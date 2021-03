El Cardoso Racing mezcla veteranía con juventud en el ESBK

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

El equipo de José Luis Cardoso, Cardoso Racing, contará con Carmelo Morales, Borja Gómez y Filip Řeháček esta temporada en las categorías de Superbike, SuperSport y Open600 del Campeonato de España de Superbike respectivamente.

Con esta alineación el Cardoso Racing hace una mezcla de veteranía y juventud para maximizar sus posibilidades de éxito en las tres categorías del nacional. El incombustible Camelo Morales repite en la categoría grande para quitarse la espina del año pasado cuando estuvo a punto de conseguir el título defendiendo los colores del Cardoso Racing. Estas han sido las palabras del 31 en el comunicado oficial del equipo.

Carmelo Morales: “Empezamos la nueva temporada con la misma ilusión de siempre. Ya estamos con los primeros test de pretemporada en Jerez y tenía muchísimas ganas de reencontrarme con el equipo, sobre todo de poder volver a trabajar con ellos tras este invierno, lo echaba de menos. Ahora tenemos que estar centrados y dar el máximo, como siempre, para poder llegar a la primera carrera en plena forma”.

Como novedad para 2021, el Cardoso Racing ha decidido participar también en las categorías de SuperSport y Open600. Al manillar de la SuperSport del equipo estará Borja Gómez, que el año pasado ya dispuso de la combinación Yamaha Michelin que usará este año en el Cardoso Racing y que le permitió terminar la temporada en quinta posición. Esto es lo que ha declarado a través del comunicado del Cardoso Racing.

Borja Gómez: “Estoy súper contento de poder afrontar la temporada 2021 de la mano de Cardoso Racing, pienso que es uno de los mejores equipos del paddock y cuentan con una gran experiencia. Tengo muchas ganas de seguir trabajando y progresando de cara al inicio de temporada. Al ser mi segunda campaña en la categoría de Supersport y tener algo más de experiencia, nuestros objetivos para este 2021 son tratar de ser lo más regular posible y luchar por el campeonato. Le quiero dar las gracias a José Luis Cardoso por confiar en mí y darme esta oportunidad, a Michelin, a toda mi familia y también a los patrocinadores, que gracias a ellos puedo estar aquí”.

La otra novedad del equipo será la participación en Open 600 con Filip Řeháček. El piloto checho viene de disputar el Campeonato del Mundo Junior de Moto3 en el Fim Cev Repsol, por lo que tendrá que adaptarse a la nueva categoría y a una montura de mucho mayor empaque. Esto es lo que ha declarado el de Brno mediante el comunicado oficial.

Filip Řeháček: “Estoy muy contento de unirme al Cardoso Racing esta temporada. Es una nueva oportunidad para mí después de competir dos años en el Mundial Júnior de Moto3, y me siento muy cómodo con esta nueva moto. Sobre todo, este año quiero ganar experiencia con estas motos más grandes y aprender mucho en cada salida a pista. Espero conseguir buenos resultados, me siento muy cómodo con el equipo desde el primer día y espero que continuemos en esta línea toda la temporada. Quiero dar las gracias a José Luis Cardoso y a todo el equipo por esta oportunidad que me han dado, también quiero darles las gracias a mis patrocinadores, a mi familia y a mis amigos, sin ellos nada de esto sería posible”.

