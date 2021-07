ESBK – Montmeló – Supersport – Victoria de Unai Orradre

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Emocionante carrera la de Supersport en la jornada de sábado, en la que Unai Orradre consigue dos victorias en una sola carrera. No, no estamos sufriendo un golpe de calor, es que Orradre compite en la categoría Open 600, pero además se ha llevado la victoria absoluta en Supersport, por lo que sube doblemente al podium.

Esta ha sido una carrera accidentada, en la que una bandera roja ha dejado en 7 el número de vueltas a completar para determinar el ganador. En cualquier caso, Unai Orradre, Dani Valle y Aleix Viu han sido los protagonistas durante toda la carrera, pues entre ellos ha estado el ganador hasta última hora. La segunda parte de la carrera se reiniciaba con las posiciones que se habían registrado en la vuelta 3, esto es, Dani Valle primero, seguido de Aleix Viu y Orradre, en ese orden. Estos dos impusieron un ritmo que Dani no pudo seguir y no ha sido hasta la última vuelta en la que Orradre se ha colocado primero. La sorpresa vino con la caída de Viu en la curva 12, dejando la victoria en manos de Unai, con Dani Valle segundo y Romero, del Team Stratos, tercero. Con un meritorio cuarto puesto ha quedado Guillem Erill, piloto del DEZA-Box77, que corría en casa. En la categoría de Open 600, victoria, cómo no, de Unai Orradre, seguido de L. Cauchi y M. González, en ese orden

