Naomichi Uramoto, un año más con JEG Racing y Suzuki en el ESBK

El japonés Naomichi Uramoto ha renovado su compromiso con el JEG Racing para competir con Suzuki en la edición 2021 del Campeonato de España de Superbike, ESBK.

La pasada campaña, el pupilo de Juan Eric Gómez consiguió su primera victoria en el certamen nacional español, siendo cuarto en la clasificación general.

Para el piloto japonés, el título será su gran objetivo.

“Este va a ser mi quinto año en España. Me entiendo bien con mi equipo, los circuitos donde corremos y a mis rivales, así que no puedo poner excusas. Mi victoria el año pasado aumentó mi confianza y haré todo lo posible para ganar el Campeonato este año. Estoy feliz de poder correr en España nuevamente, y me gustaría agradecer al equipo, SUZUKI, al propietario del equipo Juan-Eric Gomez, a los patrocinadores y a todos mis seguidores, que hacen posible que siga corriendo.”

