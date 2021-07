FIM CEV: Fermín Aldeguer, la temporada perfecta para llegar al Mundial

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

El Autódromo Internacional do Algarve ha celebrado la cuarta cita del FIM CEV Repsol 2021, con dos carreras del Europeo de Moto2, en las que se ha impuesto Fermín Aldeguer, y una manga del Mundial Junior FIM de Moto3 y de la European Talent Cup, con Joel Kelso y Xabi Zurutuza como respectivos vencedores.

En la primera carrera de la categoría de Moto2 se ha repetido el mismo guión que en las anteriores citas, con Fermín Aldeguer imponiédose con autoridad por delante de su compañero de equipo, Alonso López. En la segunda, Aldeguer ha repetido victoria, pero López se ha visto relegado hasta la tercera posición al salirse de pista a falta de dos vueltas, cuando se jugaba el triunfo con su compañero. Con los dos de hoy, Aldeguer alarga su pleno de triunfos: siete de siete posibles sobre la Boscoscuro, una moto con fama difícil y con la que, para ser justos, López también está brillando en el FIM CEV.

La séptima victoria de siete pone a Aldeguer en el disparadero del Mundial de Moto2, en el que no le han faltado jugosas ofertas y en una maniobra en la que primaría la calma y la ausencia de presión por conseguir resultados inmediatamente.

Xabi Zurutuza ha logrado su segunda victoria en la European Talent Cup, la segunda consecutiva tras imponerse hace unas semanas en Catalunya. Con este triunfo, el piloto de Legazpi se sitúa líder en la clasificación general, con 8 de puntos de ventaja sobre el segundo clasificado.

La carrera del Mundial Junior FIM de Moto3™ se ha visto interrumpida en la cuarta vuelta por una bandera roja, debido a la caída de un piloto que ha quedado en medio de la pista y que el pelotón ha alcanzado un giro más tarde, originando una caída múltiple. A su reanudación, en una manga a diez vueltas, el australiano Joel Kelso ha conseguido su primera victoria de la temporada, imponiéndose en la última curva a Daniel Holgado, que ha ampliado su liderato en la clasificación general, con 133 puntos y 69 de ventaja sobre el segundo clasificado.

La siguiente prueba del FIM CEV Repsol se celebrará el próximo 25 de julio en el MotorLand Aragón.

Joel Kelso – Ganador de la carrera de Moto3

“Ha sido una carrera frenética. Era consciente que sería muy difícil abrir un hueco, así que he esperado durante las primeras vueltas. Luego me he dado cuenta de que era un poco más rápido que los demás. En la última vuelta, he intentado aprovechar la oportunidad que se me ha presentado, pero no he podido colocarme al frente. Entonces, he esperado hasta la última curva, donde finalmente he podido situarme primero y utilizar mi velocidad en la recta para conseguir la victoria. Estoy muy feliz y quiero agradecer a mi equipo y a mi familia su apoyo. Espero que puedan llegar más carreras como esta”.

Xabi Zurutuza – Ganador de la carrera de la ETC

“Estoy muy contento por mi segunda victoria. Ha sido una carrera muy difícil, por eso quiero dar las gracias al equipo y a mis mecánicos por cómo ha ido la moto durante todo el fin de semana. Esta victoria va dedicada a Luispa, que falleció hace un par de semanas. Esto va por ti”.

Fermín Aldeguer – Ganador de la carrera 1 de Moto2

“Estoy muy contento con mi sexta victoria. Al final, este es el resultado del trabajo realizado durante todo el fin de semana. Hemos hecho el mejor tiempo en todos los entrenamientos, así que estoy supercontento. Quiero dar las gracias a mi equipo por el gran trabajo, a mi familia y a mis patrocinadores”.

Fermín Aldeguer – Ganador de la carrera 2 de Moto2

“Ha sido una carrera muy difícil, porque hacía mucho calor y mucho viento, además de la batalla que he tenido con mi compañero de equipo. Estoy muy feliz por el trabajo del fin de semana y esta séptima victoria. Quiero dar las gracias a mi equipo y a mis patrocinadores”.