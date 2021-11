Xabi Zurutuza disputará el FIM CEV Moto3 con el equipo italiano MTA

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Xabi Zurutuza, actualmente encuadrado en el equipo Cuna de Campeones y que participa en la Hawkers European Talent Cup (HETC) del FIM CEV Repsol, dará el salto al Mundial de Moto3 Junior de la mano del equipo italiano MTA, considerado como uno de los equipos más fuertes y competitivos de la parrilla.

Xabi Zurutuza puede convertirse en Campeón de Europa (HETC) en las dos últimas carreras que restan y que se celebrarán el fin de semana del 21 y 22 de noviembre en el Circuito Ricardo Tormo de Valencia.

Los números acumulados por Xabi Zurutuza muestran una importante progresión. El piloto guipuzcoano ha firmado 4 podios (2 victorias, un 2º y un 3er puesto) y una pole position, la lograda en el Circuito de Montmeló el pasado 12 de junio.

Alessandro Tonucci, Team Manager del MTA Team, “Hemos estado observando a Xabi a lo largo de toda la temporada, desde la primera carrera, porque ha sido muy rápido y ha ganado desde el principio. Hemos luchado con otros equipos top hasta ahora para tenerlo con nosotros pero afortunadamente ha decidido defender nuestros colores.

Xabi es una de las grandes promesas de futuro y queremos poder crecer juntos hacia el Mundial, gracias, sobre todo, a la estructura familiar que hemos desarrollado, la cual nos permitirá, incluso, estar presentas el próximo año en la máxima categoría del Mundial de Motociclismo, en MotoGP”.

Xabi Zurutuza, “Estoy muy feliz de ser parte de este equipo la próxima temporada 2022. Es como cumplir un sueño. El MTA es un equipo al que he estado observando desde que me incorporé a la competición y uno de los equipos referencia de la parrilla. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar con ellos. No obstante, tengo que subrayar que todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de mi familia y la de mis patrocinadores, por lo que quiero mostrarles mi agradecimiento público.”

