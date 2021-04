Aleix Espargaró: “Ha sido un resultado cruel”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Con pocos ánimos ha comparecido Aleix Espargaró ante la prensa tras el décimo puesto cosechado en el Gran Premio de Doha en el que ha protagonizado una gran salida y por momentos se ha mantenido en posiciones de podio.

El piloto de Aprilia se ha mostrado satisfecho con su trabajo, con el del equipo y el de la fábrica, pero cierta frustración y cansancio se transparentaba en sus palabras, y sobre todo, en su lenguaje corporal, muy apagado: “creo que hemos hecho un gran trabajo, pero luchar contra las Ducati es… con lo que perdíamos en recta ha sido muy difícil mantener la posición (…) he intentado ser muy agresivo, he adelantado a Miller, Zarco y Quartaro pero en la recta lo perdía todo (…) la décima posición es muy injusta, incluso diría que cruel, al final me voy décimo tras una gran carrera y eso me frustra mucho, sin falsa modestia, merecía luchar tranquilamente por el top 5. Como mínimo”.

“Ha sido muy complicado con las Ducati, no eran más fuertes que nosotros pero con esa punta no te puedes defender“.

Sin embargo, tras esta afirmación reconoció que su moto iba “superbien” y que no tuvo problemas de neumáticos como le sucediera en el Gran Premio de Qatar. De hecho, a final de carrera Espargaró cree que sus neumáticos estaban en mejor estado que los de las Ducati a final de carrera, pero le ha sido imposible ganarles por lo perdido en recta.

“La carrera ha sido una locura, nunca hemos hecho nada ni parecido dos semanas de test y dos carreras seguidas, no os tiene que extrañar que haya habido un grupo grande hoy, las motos son relativamente parecidas, mismos neumáticos, mismos frenos, casi todos con las mismas suspensiones… es normal que todos lleguemos al límite de la moto y haya tan pocas diferencias“.

Espargaró también ha mostrado su deseo de cambiar de escenario tras tanto tiempo en el Circuito Internacional de Losail, ciudad dónde ha dicho sentirse muy a gusto pero en lo deportivo espera que “en Europa ellos (Ducati) sufrirán más y nosotros seremos más competitivos, tengo muchas ganas de llegar a Portimao ya…”

