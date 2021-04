Johann Zarco, líder: “Aún tengo margen de mejora. Martín impresiona”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

El francés Johann Zarco (Ducati Pramac) sale del Gran Premio de Doha como líder del Mundial de MotoGP con 40 puntos, 4 más que Fabio Quartararo y Maverick Viñales. Se da la circunstancia de ver a dos franceses tanto en lo alto del como de la tabla general provisional por primera vez en la historia (algo que han celebrado cantando La Marsellesa juntos en el podio), y por otra, que Zarco lidera desde un equipo satélite. Un liderato que le llega al francés tras una travesía extraña que incluye su fiasco en KTM hace dos años, algo en lo que no quiere pensar ni cree que los buenos resultados de ahora le rediman de las decisiones pasadas.

“Al principio de carrera estaba esperando a ver cómo gestionar la situación, Las Ducati estábamos muy fuertes, esperaba que Jorge Martín liderando tuviera un ritmo más bajo que en el Gran Premio de Qatar, esperaba que se viera presionado por ser rookie pero, comparándolo con Bagnaia, Jorge tenía un gran ritmo y esto me ha venido bien porque me sentía cómo tras él. Cada vez que alguien me adelantaba e intentaba atacar a Jorge yo recuperaba posición gracias al motor. Ha sido una carrera perfecta, tener este control y tener la energía para poder luchar al final de la carrera por la victoria ha sido fantástico“.

“He podido pensar en la victoria cuando Fabio (Quartararo) me ha pasado, pero ha podido abrir un hueco con Jorge que iba muy rápido y ha sido difícil adelantarle. En ese momento hice lo mejor que supe para defender el podio y atacar a Jorge, salió perfecto al final“.

Zarco ha admitido que no esperaba verse líder del Mundial, pero también avisa que aún tiene margen de mejora para sentirse más cómodo sobre la Ducati y por tanto, con más opciones durante la carrera: “si soy capaz de seguir en esta línea disfrutaré mucho en otros circuitos“.

Buenas palabras para su equipo, del que dijo que “se están dejando los cuernos para que todo vaya bien (…) cuando todo cuadra puedes estar en el top que es donde estamos“.

Zarco se refirió al dominio del Pramac Racing sobre el equipo Ducati de fábrica con evasivas: “Estamos en un buen momento, eso es todo (…) el caso es que en Pramac tenemos la oportunidad de tener la misma moto con menos presión que los pilotos de fábrica, y eso nos puede ayudar en ocasiones, puede aportar mayor fortaleza mental como en la Pole conseguida por Jorge Martín. No podemos decir que Miller o Bagnaia hayan hecho una mala carrera si nos fijamos lo apretado del resultado final, los primeros quince no han hecho una mala carrera“.

Sobre la actuación de Jorge Martín, pole y podio en su segunda participación en MotoGP, Zarco dijo sentirse contento y “muy impresionado“.

