Fabio Quartararo, pole en Portimao: “no tengo ritmo para escaparme”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) ha conseguido su undécima pole en MotoGP en el Gran Premio de Portugal, lo que le convierte en un especialista en este ranking particular, pero en esta ocasión la ha conseguido tras cancelar la vuelta rápida que colocaba a Pecco Bagnaia como poleman, que según el francés son “son cosas que pasan, te cancelan una vuelta como a nosotros en el FP2, pero en la clasificatoria, me hubiera gustado hacer la pole de verdad. Bueno, al final lo importante era estar en primera línea y lo hemos conseguido“.

Aunque la pole es importante, lo cierto es que Quartararo se ha recreado más y ha dado más importancia a toda la información que han obtenido en el FP3 y FP4 de cara a la carrera, algo que para Alex Rins (tercera línea de salida) le sitúa como el más fuerte en Portugal: “en el FP3 las condiciones de pista eran un poquito mejores, con medio segundo de diferencia con otras sesiones. Lo que saco es que me encuentro muy bien con la goma usada, que ya tenía quince vueltas de ayer y hemos tenido buen ritmo. Ha sido muy importante para nosotros“.

Tan importante que Quartararo no ha querido dejar claro cuáles han sido sus sensaciones ni qué neumático elegir para carrera, jugando al despiste: “estoy más por usar la rueda media, pero es que con la dura he empujado más al final y no es un neumático que está mal, tenemos que pensar también en esta opción. Me encuentro bien con las dos gomas, las dos opciones son buenas aunque de momento optaría por la media“.

Aunque es señalado como el más fuerte, Quartararo se quita presión de cara a la carrera y no pone como objetivo escaparse en las primeras vueltas: “depende de la situación intentaré escaparme como Miguel Oliveira el pasado año, pero las Suzuki, Johann (Zarco) están muy fuertes, también Franco (Morbidelli)… Veremos la situación, pero no tenemos suficiente ritmo para escaparnos“.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: