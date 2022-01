Presentación Oficial Ducati Lenovo Team 2022 – POSPUESTO

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Jack Miller dio positivo por Covid-19 tras haberse sometido a un test PCR el pasado miércoles 19 de enero y no ha podido llegar a Europa para participar en el shooting oficial del Ducati Lenovo Team 2022. Jack, que está bien y es asintomático, se encuentra actualmente aislado en su casa en Australia y se someterá de nuevo a un test esta semana.

Por este motivo la presentación del equipo, que originalmente estaba prevista para el 28 de enero, finalmente se ha pospuesto al 7 de febrero.

El nuevo diseño de la Desmosedici GP del Ducati Lenovo Team será en cualquier caso desvelada antes, el 31 de enero, día en el que también el piloto de pruebas oficial de Ducati, Michele Pirro, saldrá a pista en Sepang para el test shakedown, programado del 31 de enero al 2 de febrero.

Jack Miller (#43, Ducati Lenovo Team):

“Desafortunadamente he dado positivo por Covid-19 y no he podido salir hacia Europa. Ahora estoy aislado en mi casa en Australia y me encuentro bien. No tengo ningún síntoma, así que puedo continuar entrenándome. Me sabe mal, pero en cualquier caso nos veremos en Sepang para los test de la primera semana de febrero”.

Recordad que podéis estar al tanto de las presentaciones de los equipos de MotoGP aquí:

PRESENTACIONES EQUIPOS MOTOGP

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: