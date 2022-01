Presentaciones: American Racing Team

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

En un acto de presentación al más puro estilo americano celebrado en Hoback Estate, a siete metros de distancia de las Kardashians y otras estrellas del mundo del espectáculo y del deporte, en las colinas de Los Ángeles, y presidido por la estrella televisiva Barry Weiss (de Storage Wars), el equipo fue presentado en un lujoso acto en el que la escuadra, propiedad de Eitan Butbul, se prepara para dirigir una apuesta totalmente americana por primera vez en sus tres años de historia.

El equipo de dos pilotos estará liderado por Beaubier, el californiano recién salido de una temporada de “rookie” en la que terminó 15º en el Campeonato del Mundo de Moto2, cuyo punto culminante fueron dos quintos puestos y la vuelta rápida en el Gran Premio de Portugal.

“No digo que este año no vaya a ser duro, ni mucho menos, pero el año pasado fue muy, muy duro”, dijo Beaubier. “Tuvimos algunos momentos realmente buenos, muchas caídas, un par de top 5 y un puñado de top 10. Es algo que hay que aprovechar y estoy deseando hacerlo. Estoy muy contento de tener a Sean (Dylan Kelly) en el equipo y de contar con dos americanos. Es extraño, porque en las carreras siempre fui el joven que tenía compañeros de equipo mayores y ahora se ha invertido. He sido compañero de equipo de Josh Hayes y le he admirado y visto cómo hacía las cosas. He aprendido mucho y ahora los papeles se han invertido. Estoy muy ilusionado con este año y espero hacer que se sientan orgullosos”.

A Beaubier le acompañará Kelly, de 19 años, el floridano que viene de una temporada con 12 victorias que terminó con la obtención de la corona de MotoAmerica Supersport 2021.

“Todavía no tengo una temporada de Moto2 de la que hablar, pero quizá, con la experiencia adquirida en esta temporada que empieza, dentro de un año tenga de qué hablar y espero que sea realmente buena”, dijo Kelly. “Ahora mismo, todavía me parece irreal mirar esta hermosa moto con mi número, que va a ser el 4 y siempre he corrido con el 40. Es un sueño hecho realidad para mí. Esto es algo que parecía muy lejano hace sólo un año. Lo sentía como algo que era difícil de alcanzar. Sabemos cómo es la vida y cómo pueden ser las carreras con muchos altibajos. Este año ha sido increíble y he podido alcanzar uno de mis mayores objetivos y sueños de ser Campeón Nacional y poco después firmar un contrato para el Campeonato del Mundo. Sinceramente, es un sueño hecho realidad para mí y para mi familia y algo con lo que soñaba desde que era un niño y empecé a correr a los cinco años. Muchas gracias a Eitan (Butul, director del equipo), a Avner (Kass, socio de Butbul) y a John (Hopkins, director del equipo). Estoy muy emocionado por empezar”.

Butbul y Avner Kass fueron las personas que invirtieron para crear el American Racing en 2018 y traer al campeón de MotoAmerica Superstock 600 al equipo para las temporadas 2019 y 2020. El equipo también cuenta con el ex campeón de AMA 750 Supersport, de AMA Formula Xtreme y de MotoGP, John Hopkins, como director del equipo.

“Empezamos algo hace tres años, 2018, y no tenía pensado estar en esta posición”, dijo Butbul. “Pero después de tres años, creo que finalmente hemos logrado el objetivo que comenzamos al principio. No llamamos a este equipo American Racing team sólo por el nombre, ya que el propósito era tener finalmente dos pilotos americanos o al menos uno con nosotros y construir la plataforma y tener la oportunidad de que los pilotos americanos lleguen al Campeonato del Mundo. Este año por fin está ocurriendo y por eso aprovechamos esta oportunidad para hacer algo aquí, en Los Ángeles. Esta es nuestra base y tratamos de mezclar lo que hacemos en nuestra vida habitual con nuestras carreras. Creo que es importante que hablemos mucho con los chicos de MotoAmerica porque después de muchos, muchos años hay dos pilotos americanos que vienen directamente de MotoAmerica, el Campeonato Nacional, y es una buena oportunidad para quizás empezar alguna colaboración con MotoAmerica.”

