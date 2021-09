Sam Lowes renueva con el Marc VDS

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Sam Lowes y su actual equipo, el Elf Marc VDS Racing Team han anunciado la renovación del piloto británico para el año que viene. Esta apuesta por la continuidad afecta también al equipo técnico encargado de la moto de Lowes, con Gilles Bigot a la cabeza, Julien Robert como técnico de datos y Olivier Boutron y Anthony Couturier en el apartado mecánico.

Estas han sido las declaraciones de Sam Lowes en el comunicado oficial con el que se ha anunciado la noticia:

Sam Lowes: “Me siento muy feliz de anunciar esta renovación con el Elf Marc VDS Racing Team. Quiero agradecer a Marc van der Straten por creer en mí. Me dio una oportunidad en 2020 y ahora me está dando la oportunidad de quedarme donde quiero estar. Ya ha sido una gran aventura juntos y siento que he mejorado mi rendimiento al formar parte de este proyecto. Hay un gran ambiente con mi equipo y todavía siento que estoy mejorando continuamente. Sé que el Elf Marc VDS Racing Team está haciendo todo lo posible para hacerme más competitivo y me siento orgulloso de permanecer en este gran equipo y estoy seguro de que podremos disfrutar de más éxitos en el futuro. Mi objetivo es luchar por el Campeonato del Mundo, y creo que permanecer en el Elf Marc VDS Racing Team me da la mejor oportunidad de lograrlo ”.

Por su parte Marc van der Straten, propietario del equipo, también se ha mostrado muy satisfecho de contar con el británico para la temporada que viene:

Marc van der Straten: “Me produce un inmenso placer renovar el contrato con Sam y seguir contando con el talento y la dedicación que ha demostrado desde el primer día que se incorporó a nuestro equipo. Teníamos grandes expectativas respecto a él y no ha defraudado. Es un gran piloto que siempre está dispuesto a luchar y dar lo mejor en cualquier circunstancia y sus resultados lo avalan. Las dos partes queremos más, queremos conseguirlo juntos y estoy convencido de que lo conseguiremos ”.

