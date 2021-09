Sergio García a intentar romper la carrera en Misano

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Sergio García atendió a MotoRaceNation tras la FP3 del Gran Premio de San Marino para comentar sus sensaciones de cara a la carrera.

Sobre las muchas caídas que hubo en el entrenamiento matinal nos comentó que el grip no era muy bueno, pero que principalmente se debía a que en esta sesión se ha buscado más el límite por parte de los pilotos que de una cuestión general de la pista.

“La FP1 y la FP2 me han costado un poco porque no me sentía a gusto con la moto“, empezó diciendo el piloto español del Gaviota GASGAS Aspar Team.

Para mejorar su rendimiento en el pilotaje en solitario hicieron muchos cambios, que le han permitido hacer una buena FP3 y meterse directamente para la Q2 con el quinto mejor tiempo.

Sobre la carrera explicó que “escaparse va a ser difícil, pero una carrera en un grupo lo más reducido posible. Creo que seremos un grupo de 8 o 9 pilotos, si va bien, pero podría haber hasta 17 pilotos“, de lo que se deduce que tratará de romper la carrera en las primeras vueltas

