Presentación – CFMOTO Racing PruestelGP – Galería

El equipo de Florian Prüstel ha dado el pistoletazo de salida oficial a la nueva temporada 2022 de Moto3. La presentación anual del equipo ha tenido lugar en el tradicional escenario del circuito de Sachsenring, pero desgraciadamente, como el año pasado, sin patrocinadores ni aficionados. En 2022 el equipo ha pasado de ser un equipo privado a ser el equipo oficial de fábrica del fabricante chino de ATV CFMOTO, cuyo vicepresidente de ventas para el mercado europeo, Markus Ferch, también asistió a la presentación. La empresa china, que ya está representada con éxito en otras numerosas categorías, incluido el legendario TT de la Isla de Man, está preparada para el siguiente gran paso en las carreras con su entrada en Moto3.

Para el director del equipo, Florian Prüstel, 2021 ha sido una de las temporadas más difíciles desde que se fundó la escudería, pero afronta la próxima temporada lleno de expectativas. El nuevo equipo, CFMOTO Racing PruestelGP, comenzará esta temporada con dos pilotos españoles. Xavi Artigas puede ser protagonista este año, ya que terminó la temporada 21 de la mejor manera posible con su primera victoria en un GP en Valencia. El objetivo es seguir luchando por los primeros puestos. También Carlos Tatay, el campeón de la Red Bull Rookies Cup, ha trabajado mucho en sí mismo y en su técnica durante el invierno tras una temporada complicada. Tendrá un año clave por delante en 2022 y está entusiasmado por correr con los colores de la alianza chino-alemana.

El equipo CFMOTO cuenta con el apoyo de Tom Lüthi como director deportivo, entre otros. Con Massimo Capanna como director técnico, se ha cubierto otro importante puesto clave. Aportará mucha experiencia y ya ha producido campeones del mundo en la categoría de Moto3. Ahora el equipo se irá pronto a España para realizar los primeros test antes de que comience la primera carrera de 2022 en Qatar a principios de marzo.

Florian Prüstel:“Esperamos mucho, eso es seguro. Queremos llevar a CFMOTO como marca al Campeonato del Mundo. Y esto sucederá con los resultados deportivos de nuestros pilotos. También tenemos un gran apoyo de los aficionados chinos y por supuesto, esperamos seguir trabajando con éxito con CFMOTO en el futuro.”

Xavier Artigas: “Aprendí mucho el año pasado y este año estoy más preparado que nunca para estar delante en cada carrera. Seguro que el cambio a CFMOTO es algo a lo que me he tenido que adaptar y todavía lo hago, pero el ambiente en el equipo es muy bueno y me motiva a pilotar hasta lo más alto para CFMOTO.”

Carlos Tatay: “Esperaremos a los primeros tests en España y entonces decidiremos los objetivos de la temporada. El año pasado pude progresar en cada carrera, en cada vuelta, y estoy muy contento con el equipo. Estoy deseando y me siento preparado para la temporada”.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: