Sergio García se pierde el Gran Premio de la Emilia Romagna

Sergio García Dols no podrá competir en el Gran Premio de la Emilia Romagna este fin de semana a causa de la caída que sufrió en el Gran Premio de las Américas que se disputó en Austin.

El piloto del Gaviota GasGas Aspar Team ya tuvo que ser hospitalizado en Texas a pesar de que después de la caída volvió a subir a la moto, sin embargo un hematoma en el riñón detectado posteriormente hizo le hizo pasar por el hospital entonces y es lo que impedirá que pueda participar en la segunda prueba que se disputará en el Circuito de Misano al no estar completamente recuperado.

“Me encuentro bien físicamente, pero he pasado una revisión esta mañana en el Hospital IMED de Valencia, donde me han realizado un TAC para ver cómo está la lesión en el riñón, y hemos visto que todavía no está al cien por cien curada. El hematoma en el riñón no ha desaparecido y los médicos me han recomendado que no viaje a Misano” declaraba el piloto de Burriana en un comunicado del equipo.

Sergio ocupa actualmente la tercera posición de la clasificación general de Moto3 por detrás de Pedro Acosta y Dennis Foggia, lo que dejará la lucha por el campeonato entre el murciano y el español. En cualquier caso Sergio mantendrá la tercera plaza tras este próximo Gran Premio puesto que aventaja al cuarto clasificado en 30 puntos.

En cuanto a la evolución de su lesión, los médicos le han dicho que es probable que pueda disputar el Gran Premio posterior a Misano, el del Algarve, que se disputará el siete de noviembre. “Me han dicho que sí podría llegar a Portugal, que es algo que me motiva, pero estoy triste por perderme este gran premio, ya que estoy delante en la general y perderme una carrera más me va a complicar mis opciones. Estoy motivado y con más ganas que nunca de subirme a la moto” sentenciaba el 11.

