Álex Rins: “Tenemos que mejorar mucho”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Álex Rins ha sumado su quinta caída de la temporada en el Gran Premio de San Marino de MotoGP, aunque afortunadamente sin consecuencias físicas. “No me he hecho daño. Ha sido la caída típica de perder el tren delantero en la primera curva” explicaba en la rueda de prensa. [Puedes consultar como ha terminado la carrera AQUÍ]

El 42 ha admitido que ha ido toda la carrera al límite para intentar recuperar el máximo de posiciones posibles y eso es lo que le ha llevado a rodar por el asfalto: “Ha sido una carrera un poco complicada, yendo desde un principio al límite sin dejarme nada apurando los límites de la pista al máximo para intentar recuperar posiciones. La verdad es que el ritmo no era malo. Al principio de carrera en 1:32’4, 1:32’5, después he subido a 1:32’7, 1:32’8 intentando mantener a Bastianini delante… Pero luego ha habido un momento que cuando vas en el límite toda la carrera es fácil pasarlo. Y una vez que lo pasas te caes que es lo que me ha pasado“.

Además el piloto de Suzuki reconoce que tras la pasada que le ha hecho Enea Bastianini que ha remontado con un ritmo brutal para llegar hasta el podio, se ha dado cuenta de cuánto le falta por mejorar: “Estoy frustrado. Lo primero es pedir disculpas al equipo y a todos los que han apostado por mí porque teníamos muy buen ritmo. Hicimos un FP4 brutal, un muy buen ‘warm up’, un inicio de carrera muy bueno… pero frustrado no es la palabra. Estoy enfadado conmigo mismo por como me ha pasado y como iba Bastianini. Es verdad que estaba rodando al límite y lo estaba dando todo, pero tenemos que mejorar mucho. No estamos donde queremos estar“.

Otro motivo de insatisfacción es que Álex tenía el potencial para ser el mejor de los que no subían al podio después de remontar desde la novena plaza de la parrilla y unos entrenamientos con un ritmo muy competitivo: “Ha sido una caída que me deja mala sensación porque no te digo que hubiese hecho tercero, pero hubiese luchado por la cuarta posición. Pero es una caída que se produce cuando no tienes nada a perder. Tuvimos una conversación con Manu y Sahara San, con mi técnico y el ‘Project Leader’ de Suzuki y ellos prefieren que si me tengo que caer que sea luchando, al menos es como lo interpreté yo, que no sea en una posición cómoda. Desde luego que da rabia, con todo el esfuerzo que hay detrás, con todo el esfuerzo de los mecánicos… da rabia. Pero cuando vas al límite es lo que hay“.

Sin embargo, el piloto de Barcelona se ha mostrado confiado con la capacidad de reacción de su equipo y ha querido destacar que no solo es una cuestión que atañe al fabricante, sino a todos los miembro del equipo: “Confío en lo que probemos pasado mañana demos un paso importante hacia delante. Al menos como nos lo han pintado, el motor del 2022 tiene buena pinta, tenemos un chasis para probar, tenemos pequeñas mejoras… Pero desde luego que Suzuki tiene que bajar dos marchas, como cuando lo haces en la bici. No le pongo la tarea solo a ellos, tanto ellos como nosotros. Nosotros también tenemos que ser capaces de poner al límite lo que nos traigan y sacar conclusiones rápidas en el sentido de saber ver si un motor nuevo funciona mejor que el actual, si un chasis funciona mejor que el actual… Para esto tenemos que estar muy atentos a la hora de probarlo, tenemos que tirar cada vuelta“.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: