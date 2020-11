Andrea Iannone: “Me he enfrentado a fuertes poderes, esperaba honestidad”

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Andrea Iannone (Vasto, 1989) ha respondido a la sentencia del TAS que ha ampliado su inhabilitación como piloto de 18 a 48 meses tras el recurso instaurado por el piloto, un proceso en el que no se han presentado pruebas que refuercen el dopaje por parte del piloto por drostanolona, si no que simplemente no se ha podido demostrar que no lo hiciera, lo que ha bastado al TAS para triplicar la sentencia inicial dejando por el camino a todo un equipo de MotoGP y el mercado de alrededor a la espera de una resolución que, al margen de justa o injusta, ha resultado inexplicablemente lenta.

En su declaración, a través de RRSS, Iannone se refiere en términos de “injusticia”, “arrancar el corazón”, “fuertes poderes”, “honestidad intelectual y afirmación de la justicia” así como del mayor sufrimiento posible por parte del piloto, que anuncia que no se da por vencido y tener la conciencia tranquila.

A continuación, la declaración original en italiano y traducida del piloto:

“Oggi ho subito la più grande ingiustizia che potessi ricevere.

Mi hanno strappato il cuore separandomi dal mio grande amore.

Le motivazioni sono prive di senso logico e con dati di fatto sbagliati. Per questo ci sarà luogo e tempo opportuni…perché di certo non mi arrendo.

Sapevo di affrontare i poteri forti, ma speravo.

Speravo nell’onestà intellettuale e nell’affermazione della giustizia.

In questo momento soffro come di più non potrei.

Ma chi ha cercato di distruggere la mia vita, presto capirà quanta forza ho dentro il cuore.

La forza dell’innocenza e soprattutto…la coscienza pulita. Una sentenza può modificare gli eventi ma non l’uomo“.

“Hoy sufrí la mayor injusticia que pude recibir. Desgarraron mi corazón al separarme de mi gran amor. Las razones carecen de sentido lógico y con hechos erróneos. Para ello habrá un lugar y un momento adecuados … porque ciertamente no me doy por vencido. Sabía que me estaba enfrentando a los poderes fuertes, pero tenía esperanzas. Esperaba la honestidad intelectual y la afirmación de la justicia. En este momento sufro tanto como puedo. Pero quien haya tratado de destruir mi vida pronto comprenderá cuánta fuerza tengo en mi corazón. El poder de la inocencia y sobre todo … una conciencia tranquila. Una sentencia puede cambiar los acontecimientos pero no al hombre”.

