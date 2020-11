Dovizioso vs Crutchlow: cómo afrontan su último Gran Premio

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Andrea Dovizioso y Cal Crutchlow no competirán en MotoGP en 2021. Ambos pilotos dejan la competición, el inglés definitivamente y el italiano mantiene una débil y poco realista esperanza de encontrar una plaza competitiva en 2022, algo que nunca ha funcionado tras un año sabático y que, hoy por hoy, está totalmente en contra de la tendencia de mercado, máxime tras haber rechazado competir con Aprilia.

El caso es que Dovi y Cal han compartido mucho tiempo juntos en MotoGP, siendo compañeros de equipo de 2011 a 2014, tres temporadas dentro del Yamaha Tech3 y una compartiendo proyecto en Ducati en 2014, proyecto que Crutchlow quizá, decidió abandonar prematuramente.

Ahora abandonan la competición en condiciones similares, el mercado empuja y poco a poco han visto como sus posibilidades de permanecer en una plaza con garantías en MotoGP se ha visto reducida al punto de tomar de decisión de poner punto y final, o punto y seguido a sus carreras. Aquí os mostramos cómo, en sus palabras, afrontan este paso.

El último Gran Premio

CC35: “Llego a Portimao con buenas sensaciones y satisfecho, en esta pista tengo muy buenos recuerdos, aquí me proclamé Campeón del Mundo de WorldSSP, también conseguí buenos resultados en el WorldSBK. No participé en los test de hace unas semanas, pero es fantástico terminar mi carrera aquí, será divertido ver qué partes del circuito favorecen a unas motos y qué partes favorecen a otras“.

AD04: “Seguro que finalizamos de la forma correcta, con un buen resultado. Estamos luchando por el subcampeonato, aunque el segundo puesto será díficil de conseguir porque Morbidelli se encuentra lejos en la clasificación, pero si el tercero o cuarto, es un circuito desconocido para todos y las posibilidades están abiertas“.

Mejor momento MotoGP:

CC35: “Han sido diez años en MotoGP, he tenido el privilegio de trabajar con grandes personas, grandes equipos y grandes motos, llevo diez años aquí con los mejores del mundo y sólo puedo decir esto: ha sido un privilegio. Cuando llegué no pensaba en conseguir lo que he conseguido, he mejorado mis expectativas y no hay ningún box en el que no haya hecho buenas relaciones“.

AD04: “Díficil elegir un momento en concreto como el mejor de mi carrera en MotoGP (obvia su Campeonato del Mundo de 125 cc conseguido en 2004), pero si hay que elegir un momento, la última gran emoción que recuerdo fue en Austria 2018, fue un momento díficil porque no éramos los más rápidos y terminamos ganando en la última curva, fue un subidón de adrenalina increíble, además tenía a mis amigos en el circuito“.

Algo que cambiar en su carrera:

cc35: “No me arrepiento nada de lo que he dicho o hecho, soy honesto y aporto mi parecer, no lamento nada de lo que he hecho en este deporte, sólo estoy orgulloso de haber pertenecido a MotoGP“.

AD04: “Todo el mundo es capaz de mejorar mirando hacia atrás, lo cierto es que tengo un par de remordimientos tras muchos años compitiendo, pero no quiero comentarlos”.

Balance:

CC35: “MotoGP ha sido muy competitivo sobre todo los últimos 5 años, con aquellos cambios en la electrónica y demás. Antes teníamos las CRT y ahora todos tenemos motos similares, este cambio ha sido muy importante ya que todos tenemos una moto casi como la de fábrica, con los pilotos mejorando y yo entre ellos, he tenido suerte de vivir estos cambios desde équipos fantásticos”.

AD04: “Satisfecho de lo conseguido, especialmente en los últimos tres años con Ducati (vuelve a obviar el Mundial de 125 conseguido), no siento que hayamos perdido nada porque veníamos desde muy atrás y lo que hemos logrado en estos tres años contra Marc Márquez y Honda ha sido muy especial, era díficil ganarles pero hemos llegado hasta ellos. Echaré de menos a Alberto Giribuola, mi ingeniero de pista, es un tipo fabuloso con quien he mejorado la relación año a año, por esto hemos podido luchar por títulos tres años, porque nos hemos conocido muy bien y su forma de trabajo se acopla a la perfección a mi mentalidad. Es ingeniero pero está más acorde con los pilotos que otros ingenieros y esto me ha ayudado muchisímo para trabajar con la moto, él me ha entendido muchas cosas y me ha ayudado a entender otras, dando pasos adelante en estos tres años cosiguiendo buenos resultados y victorias, pero vive cerca de mí, seguiré viéndolo seguro”.

Futuro:

CC35: “Le cedo el cetro de la incorrección a Jack Miller, que lo hace muy bien y es muy directo. Quizá le envíe mensajes diciéndole qué declarar. En lo deportivo, es fantástico volver a Yamaha como probador, es la fábrica con la que gané mi Titulo de WorldSSP y la que me dio la oportunidad de llegar a MotoGP”

AD04: “Sigo creyendo en lo que MotoGP me ofrezca en el futuro“.

